Tibo Vyvey gaat voor podium op WK U23. “De vorm zit momenteel zeer goed”

Tibo Vyvey behaalde op twee voorbije wereldbekers roeien in lichte skiff een gouden en een zilveren medaille en neemt volgende week deel aan het WK bij de beloften in het Italiaanse Varese waar hij tot de favorieten behoort voor het goud.

Tibo Vyvey (KR Brugge) trok in aanloop naar het WK, dat voor hem start op maandag 25 juli, op stage naar Hazewinkel, samen met zijn coach Piet Graus. “In Belgrado en later in Luzern waren die eerste en tweede plaats enigszins wel verrassend”, vindt de 21-jarige roeier uit Sint-Andries. “Ik werd aangeduid als reserve voor de lichte dubbel met dat ik daarnaast mijn eigen wedstrijden zou hebben. Dat ik die eerste wereldbeker zou winnen was totaal buiten alle verwachtingen en indrukwekkend.”

In Luzern volgde opnieuw een medaille, in een toch wel redelijk sterke bezetting. Paul O’Donovan finishte slechts één seconde voor Vyvey. “Ook dit was een ongewone prestatie, want hij zegt dat hij onverslaanbaar is in skiff. Dat heeft hij bewezen. Hij is vijf jaar ouder maar ik kon hem toch het vuur aan de schenen leggen. Dat biedt alvast mooie vooruitzichten voor de toekomst.”

Veel forfaits

In Belgrado roeiden naast Vyvey nog enkele andere beloften. “Zij finishten na mij, dat ziet er dus wel goed uit voor Varese. Veel tijd om naar dat WK toe te werken was er niet. Het is met mijn huidige vorm dat ik daar zal starten en die is zeer goed. Als ik van corona gespaard blijf, want binnen de Belgian Sharks hadden er voor de laatste wereldbeker positief getest. Ook in Luzern volgden veel forfaits.”

Concreet en met zijn tijd 6’48” in lichte skiff kunnen we stellen dat Vyvey voor het podium gaat en liefst zo hoog mogelijk. “Het zal niet vanzelf gaan. Met bijvoorbeeld de Zwitser Raphael Ahumada Ireland zal ik sterk rekening moeten houden. Hij won met zijn kompaan in lichte dubbel de wereldbeker in totaal. Alleen in skiff zal hij zeker weerstand bieden”, weet Vyvey die als alles naar wens verloopt de finale roeit op zaterdag 30 juli. Daarna ligt de focus richting het EK U23 in Hazewinkel en het WK in Racice. “Het zou mooi zijn mocht ik voor eigen volk en in eigen land in Hazewinkel een mooie prestatie kunnen neerzetten.” (ACR)