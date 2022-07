Strandloop in Knokke-Heist lokt ruim 550 deelnemers

Het Loopcriterium van de Kust omvat ook deze zomer een mooie reeks van sfeervolle strandlopen in tien verschillende badplaatsen aan de Belgische kust. Na Zeebrugge, Blankenberge, Nieuwpoort en Koksijde was Knokke-Heist aan de beurt, op het sportstrand van Heist voor een Kidsloop van 2 km, 5 of 10 km.

Er verschenen maar liefst 558 deelnemers aan de start: 71 dames en 132 heren kozen voor 5 km, 77 dames en 198 heren waagden zich aan de 10 km. Op de 2 km loop, speciaal georganiseerd voor de kinderen, waren er 80 enthousiaste deelnemertjes.

Het Loopcriterium van de Kust is halfweg. Er volgen nu nog manches in Oostende (24 juli), Wenduine (29 juli), De Panne (10 augustus), Bredene (12 augustus) en Middelkerke (23 augustus). Op vrijdag 30 september is er in De Haan een prijsuitreiking voorzien. Jasper Vitse uit Bredene is alvast ambitieus om zijn titel in het criterium te verlengen.

Twintig seconden voorsprong

Hij was op het strand in Heist de snelste loper over de lange afstand en finishte in 36”32 of twintig seconden eerder dan Kevin Brysbaert uit Westvleteren, de huidige leider in de tussenstand. Fabio Vandenbogaerde uit Harelbeke werd derde. Eva Soetemans uit Humbeek was de snelste vrouw voor de plaatselijke Annemie Danneels en de Limburgse Elly Kerstens. De Blankenbergse Cindy Vanlerberghe eindigde als leidster in de tussenstand van het criterium op de vijfde plaats.

Op de vijf kilometer ging de zege naar Bruggeling Niels Van Ryckeghem (19”17) voor Hans Demeyere uit Vossem en Alexander Eggerick uit Pittem. Joke De Vreese uit Lembeke werd eerste dame voor de Gentse Annelore De Neylder en Mirte Chovan uit Zaventem.

(ACR)