Stoffel Vandoorne wordt vijfde in 12 uren van Sebring

Stoffel Vandoorne (Acura) is zondag als vijfde geëindigd in de 12 uren van Sebring, de tweede manche van de IMSA, he Noord-Amerikaans uithoudingskampioenschap.

De Kortrijkzaan finishte met zijn Britse teamgenoten Tom Blomqvist en Oliver Jarvis op 27 seconden van het winnende trio. Dat bestond uit de Nieuw-Zeelander Earl Bamber, de Zwitser Neel Jani en de Brit Alex Lynn aan het stuur van een Cadillac.

Alessio Picariello (Porsche) eindigde als zesde in de GTD-Pro. Jan Heylen (Porsche) kon zijn pole in de GTD niet verzilveren door mechanische pech en werd tiende. Maxime Martin (Aston Martin) moest na drie ronden met motorproblemen opgeven. Ook Ugo de Wilde moest in de LMP3 (Duqueine-Nissan) de strijd staken na een misser van een teamgenoot.