Stefan Steyaert is Europees kampioen masters jiujitsu random attacks

Ruim zes jaar na zijn eerste Europese titel pakte Stefan Steyaert (49) voor de tweede keer in zijn carrière goud op een Europees kampioenschap. Nu is hij klaar voor een volgende stap in zijn jiujitsu-loopbaan: bondscoach worden.

Het Europees kampioenschap jiujitsu wordt om de twee jaar georganiseerd, maar door corona was het intussen al vier jaar geleden dat er nog eens een EK was. “Ik was telkens goed voorbereid, maar elke keer opnieuw werd het uitgesteld. Dat is niet bevorderlijk om in het ritme te blijven. Bovendien word ik er ook niet jonger op. Ik ben 49 jaar en moet het opnemen tegen jonge veertigers, wat niet evident is.”

Spannende wedstrijden

Maar na lang wachten was het afgelopen weekend in het Spaanse Vegadeo toch tijd voor Stefan zijn vijfde EK-deelname.

We hebben in België veel aanstormend talent, ik zie de toekomst rooskleurig in

“Sinds 2011 nam ik aan heel wat nationale en internationale tornooien deel. Na podiumplaatsen op het Vlaams en Belgisch kampioenschap was ik blij dat ik opnieuw kon deelnemen op het Europese niveau. Ik merkte dat het niveau van de deelnemers opnieuw hoog lag. Na een paar heel spannende wedstrijden mocht ik bovenaan het podium staan glunderen samen met mijn wedstrijdpartner Ruben Dejaegere.”

‘Random attacks’ is één van de meest complete disciplines binnen het jiujitsu en de vechtsport in het algemeen. “Je moet je kunnen verdedigen op een onverwachte aanval”, legt Stefan Steyaert uit. “De jury beslist na de kamp wie de beste aanval heeft uitgevoerd. Reactiesnelheid en reflexen zijn in deze discipline heel belangrijk. Het verbetert je focus, leert je om alert te zijn voor gevaar en geeft je ook meer zelfvertrouwen.”

Sportieve dromen

Met deze nieuwe Europese titel heeft Stefan Steyaert, trainer bij Kyoshin Diksmuide, zowat al zijn sportieve dromen afgevinkt. “Ik was aan het flirten met het idee om na het EK in schoonheid afscheid te nemen van random attacks, maar toen ik van het podium kwam vroeg het hoofd van onze federatie of ik bondscoach wilde worden. Dat is voor mij een mooie vorm van erkenning die ik natuurlijk niet kan weigeren. Een schitterende eer.”

“Als bondscoach zal ik de leiding krijgen over het volledige Belgische team. Dat betekent dat ik op het Vlaams en Belgisch kampioenschap in de jury zal zitten en dus zelf niet meer deel zal kunnen nemen. Met zij die goed scoren op de nationale kampioenschappen, zal ik selectietrainingen doen ter voorbereiding op het EK. Op het Europees kampioenschap zelf zal ik aan de zijlijn staan om de atleten te begeleiden en bij te sturen waar nodig.

Coronadipje

“We hebben in België veel aanstormend talent, dus ik zie de toekomst rooskleurig in. Naast mijn taken als bondscoach zal ik natuurlijk ook mijn eigen club, Kyoshin in Diksmuide, blijven ondersteunen.”

“Het zou mooi zijn om iemand van Kyoshin te kunnen selecteren voor een Europees kampioenschap. Het gaat trouwens heel goed met Kyoshin. Na het coronadipje mochten we veel nieuwe leden verwelkomen, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen”, besluit de 49-jarige Klerkenaar, die vierde dan is in het jiujitsu maar binnenkort ook voor zijn vijfde dan wil gaan.