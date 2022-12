Spannende tafeltennisderby eindigt onbeslist

Zaterdagavond stonden de zenuwen flink gespannen in de Drive Arena voor de tafeltennisderby tussen TTC Drive Oostende C en TTC Zandvoorde D. Bij de thuisploeg ontgoochelde de jonge Gilles Pollart. Hij verloor zijn vier matchen, zodat de andere leden het onderste uit de kan moesten halen tegen spelers van een hogere ranking. Laurent Pollart en Rainier Verhoest stuntten door 3 op te halen en Serge Dudal won ook twee van zijn vier matchen. Dat bracht de totaalscore op 8-8, een eervol resultaat voor de thuisploeg! Op de foto zien we voor TTC Zandvoorde Deyna Van Braeckevelt, Nathan Fiers, Herman Bens en Michael Van de Velde. Voor TTC Drive: Rainier Verhoest, Serge Dudal en Laurent Pollart. (FRO/foto FRO)