Sandrine Tas is tevreden met zesde plaats: “Ooit misschien wereldkampioen”

Sandrine Tas was zaterdag tevreden met haar zesde plaats op de massastart op het WK schaatsen (afstanden). “Daarvoor ben ik naar hier gekomen”, lachte Tas in de catacomben van de Thialf Arena in Heerenveen.

De West-Vlaamse was bijzonder optimistisch. “Ik weet dat mijn lichaam sterk genoeg is om een wereldkampioenschap te winnen””, verwees ze naar haar verleden als inline skater.

Ze sluit niet uit dat ze op de schaatsen ook zo ver kan komen. “Ik weet alleen nog niet wanneer dat gebeurt.” Tas weet ook goed wat er nog schort. Ze heeft nog niet de techniek om in de bochten te versnellen. Daar wordt hard aan gewerkt.

“Ik kwam hier met het idee er een goede wedstrijd van te maken. Mijn duurvermogen voor een minimarathon is goed. De techniek is aan de beterende hand, maar er zijn nog stappen te maken.”

In de laatste maand heeft Tas door problemen met ontstekingen aan het gebit trainingsuren verloren. Ze weet dat dat telt op het niveau waarop ze nu schaatst en zeker op het niveau dat ze ambieert.