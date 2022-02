Ruiter Bart Jay Junior Vandecasteele uit Veurne naar hoogste niveau: “Na het EK dit jaar wil ik verder doorgroeien”

In jumping is Bart Jay Junior Vandecasteele in het zuiden van Europa bezig met een sterk concours. Individueel wil hij zijn wereldranking zo hoog mogelijk houden. Under 25 staat hij momenteel op plaats 45. Vorig jaar eindigde hij als 16-jarige junior in die ranglijst als eerste. “We zijn daar wel trots op. Dit maakt de ambitie groter om verder te doen.”

Die ranking is belangrijk om aan topwedstrijden deel te nemen, want procentueel mogen maar een bepaald aantal ruiters uit die ranglijst aan de start verschijnen. “Als je hoog staat, maak je een kans op een uitnodiging om sowieso aan die grotere en mooiere wedstrijden deel te nemen, zoals Valkenswaard”, weet Bart Jay Junior Vandecasteele die tot halfweg maart in het zuiden van Spanje vertoeft. “Ik wil mij hier vooral voorbereiden op het zomerseizoen, in Centraal-Europa. Dat zijn dan vooral competities. In juli volgt dan het Europees kampioenschap, dat tevens in Spanje plaatsvindt.”

De West-Vlaamse ruiter is in Spanje met een sterk parcours bezig. Op de CES Valencia Tour zorgde hij tijdens de 1.40 m en 1.45 m Longines Ranking hoofdrubrieken reeds voor enkele topresultaten.

“Als West-Vlamingen kunnen we bijvoorbeeld voor wedstrijden niet langer meer in Hippisch Centrum Zilveren Spoor in Moorsele terecht. Voor ons komt het beter uit om vijf, zes weken naar Spanje te trekken. De paarden staan hier rustig, er is aangenaam weer en we hebben goede relaties met de organisatoren.”

Driesterrentornooien

Bart Jay Junior is er vergezeld van zijn ouders en vijf paarden. In december zag de familie met Esprit de l’Esprit een van hun toppaarden in Spanje verkocht aan de zoon van de eigenaar die de grote wedstrijden in Oliva organiseert.

“Voor ons is het belangrijk dat we de paarden goed opbouwen en ze bij de juiste ruiters kunnen plaatsen”, pikt papa Bart Vandecasteele in. Allemaal verkopen, is niet de bedoeling.

Bart Jay Junior: “Nu zijn de paarden binnen mijn team dieren die ik toch reeds een tijdje heb. Dit maakt deel uit van mijn opbouw om volgend jaar hiermee aan driesterrentornooien deel te nemen. Na het EK volgt de voorbereiding op volgend jaar om zo verder door te groeien.”

Naam: Bart Jay Junior Vandecasteele. Leeftijd:16. Woonplaats: Houtem-Veurne. Sporten: Wielrennen (mountainbiken) en paardrijden. Studies: Na de richting topsport in Brugge sedert december examencommissie zodat hij internationaal wedstrijden kan blijven doen. Ouders: Bart Vandecasteele en Carolle Debandt. Palmares in jumping: Als junior in 2021 de tweede plaats op het BK bij de Young Riders, met het Belgisch team goud op het EK. Tweede in de Grote Prijs bij de Young Riders in Valkenswaard. Idolen: De Britten Tom Pidcock en Nick Skelton, vooral om zijn stilistische manier van rijden. Doelstelling: Dit jaar ligt de focus op het EK individueel en in team om binnen de vijf jaar stappen naar het hoogste niveau te kunnen maken.

In november 2021 reed Bart Jay Junior als 16-jarige junior ruiter het BK bij de young riders, tussen 18 en 21 jaar, en werd hij tweede, na Thibault Philippaerts. Bart Jay Junior Vandecasteele mag nog twee jaar als junior ruiter rijden.

“Ik wil nu toch zoveel mogelijk met de Young Riders (hogere leeftijdscategorie) meedoen, om de stap naar de seniors zo goed mogelijk te doen. We zitten overigens met drie paarden die Grand-Prix en Longines ranking kunnen lopen: Mac Jack Courtier, een Belgisch warmbloed van tien jaar, de twaalfjarige merrie Kadee van het Heikanthof en de tienjarige schimmelmerrie Enterprise JT Z. Met hen wil ik het komende jaar naar een hoger niveau.”

Passie door ouders

Bart Jay Junior kreeg de passie voor paarden mee van zijn ouders. Bart was in het verleden wielrenner en koerste onder meer samen met zijn leeftijdsgenoten Nico Mattan en Nico Eeckhout, maar keerde naar de paardensport terug. Mama Carolle deed het te paard, iets meer stijlgericht en behaalde enkele mooie resultaten.

De familie is ondertussen met Euro-Equitation in Houtem gespecialiseerd in het geven van training of springstages aan jeugdruiters uit binnen- en buitenland. Er is tevens een kleine fokkerij. Een groot deel van de werking is de aankoop van talentvolle paarden en ze opbouwen.

© gf

“Zo hadden we het springpaard Espoir van Pieter Devos waarmee hij jarenlang internationale successen kende. Dat is een beetje onze basis. Zo is Bart Jay Junior op een rustige manier kunnen groeien.”

“In die twee jaar heeft hij als ruiter een heuse stap gezet. Op jonge leeftijd reed hij op een pony. Nu is hij twee, drie jaar echt wel competitief. Jumping is de discipline die hem interesseert. Er is sowieso de goede samenwerking tussen paard en ruiter. Om op dat hoger niveau mee te kunnen, moet je technisch goed onderlegd zijn, gevoel en talent hebben. Junior kan die paarden motiveren en het beste in hen naar boven halen”, vindt Bart.

Topfavorieten

Zijn zoon is ondertussen internationaal meer dan 300 keer gestart en boekte 14 overwinningen en behaalde vele mooie klasseringen. Een van zijn hoofddoelen dit jaar wordt het EK, waarop hij vorig jaar als jongste junior met het Belgische team de titel kon veroveren.

Anthony Philippaerts en Tristan Guisson maakten de overstap naar de Young Riders. Evelyne Putters en Aurelia Guisson blijven, aangevuld met twee nieuwkomers. Met het talent dat eraan komt, behoort bondscoach Rik Deraedt met zijn team opnieuw tot de favorieten. Vorig jaar was Junior ook als wielrenner aan de slag bij Acrog-Tormans Balen BC, maar hij heeft besloten zich nu op het paardrijden te focussen.

(AC)