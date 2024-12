Ruben Blommaert bouwt in Duitsland verder aan zijn leven: “Onze zoon Nik is vorig jaar op kerstavond geboren”

Olympisch schaatser Ruben Blommaert kondigde begin vorig jaar verrassend het einde van zijn actieve sportcarrière aan. De Bruggeling was sinds 2011 internationaal actief voor Duitsland waar hij nog steeds woont, vader is geworden en Sportmanagement studeert .

Begin vorig jaar liet de federatie waarin Ruben Blommaert actief was weten dat er voor atleten geen financiële steun meer kwam. Een ferme domper voor de 32-jarige Bruggeling die op die manier niet verder kon. Als een sporter bij defensie in Duitsland kon hij wel zijn lopende kosten betalen, alsook zijn trainer. “Ik was 31 en had mijn meeste doelen bereikt. Maar zwaar investeren en mijn spaarcenten uitgeven om aan wedstrijden deel te nemen, zag ik niet zitten”, vertelt hij. “Na het WK in Japan in maart vorig jaar ben ik dan gestopt.”

Brugse Poorter

Blommaert begon in 1998 met schaatsen. Hij kwam tot 2010 uit voor België in het enkelschaatsen en nam deel aan het EK en WK voor junioren. Een jaar later werkte hij samen met Annabelle Prölß en wonnen zij de titel bij de paren op de Duitse juniorkampioenschappen. Van dan af was Blommaert zijn carrière, zij het in Duisland gelanceerd. Hij kreeg van het verbond van Brugse sportjournalisten de trofee ‘Brugse Poorter 2012’ als verdienstelijke Brugse sportfiguur voor zijn sterke prestaties in binnen- en buitenland.

In de zomer van 2014 werd Ruben een Duits staatsburger met behoud van de Belgische nationaliteit. Na Prölß volgden als schaatspartner Mari Vartmann en Annika Hocke met wie hij deelnam aan de Olympische Spelen in Zuid-Korea, evenals het WK in 2018 en 2019. In 2022 kwam er een samenwerking met Alisa Efimova en de ambitie om de Winterspelen in 2026 te halen. Op het EK werd het schaatspaar vierde. Daarna op het WK in het Japanse Saitama tiende.

Schaatsen doet Ruben sindsdien nu niet meer. Hij heeft een leven verder opgebouwd, samen met zijn verloofde Marylin. Zij is een 28-jarige Duitse. “Zij was een schaatsster en is ook trainster met een B-licentie. Samen zijn we na het WK op reis geweest en negen maanden na mijn laatste wedstrijd ben ik papa geworden”, klinkt Ruben fier. “Veel tijd had ik dus niet om na te denken wat er na het schaatsen op mij zou afkomen. Ik ben een trotse ouder. Onze zoon Nik Blommaert is op kerstavond 24 december 2023 geboren. Hij wordt dus binnenkort een jaar.”

Ondertussen is Ruben terug naar Berlijn verhuisd omdat zijn verloofde er werkt. Hij is opnieuw met een opleiding sportmanagement begonnen. “Ik doe dat voltijds en volledig online om voor Nik zoveel mogelijk thuis te zijn. Dat is momenteel mijn hoofdbezigheid. Ik stapte op die manier na het schaatsen opnieuw in een wereld met discipline. Als Nik slaapt, probeer ik te studeren en dat doe ik vaak tot ’s nachts. Ik heb nu een jaar van mijn opleiding achter de rug. De studies zijn in het Duits wat niet mijn moedertaal is, maar ik ben blij dat het goed lukt.”

Ondertussen is hij zich in Berlijn samen met zijn gezin verder aan het settelen. “Defensie in Duistland biedt je de mogelijkheid – als je eruit gaat en een studie doet – dat je je loon nog voor een bepaalde duur doorbetaald krijgt. Voor het overige ben ik ook trainer, in de schaatsclub in Berlijn waar ikzelf nog actief was. Ook daar kon ik een klein contractje voor enkele uren per week afsluiten.”

Huwelijk in 2026

Een trouwdatum voor Ruben en Marilyn zou gepland zijn in de zomer van 2026. “Er kruipt nu veel tijd in het ouderschap, het studeren en ons nieuw appartement dat we verder willen opsmukken. De wettelijke verbinding komt er nog. Dat hebben wij als verloofden aan elkaar beloofd.” (ACR)