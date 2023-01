Red Lions verslaan Nederland na shoot-outs en plaatsen zich voor WK-finale

De Belgische hockeymannen hebben zich vrijdag geplaatst voor de finale van het WK in India. De Red Lions (FIH 2) versloegen in de halve finale in het Kalinga Stadium in Bhubaneswar in een Derby der Lage Landen Nederland (FIH 3) na shoot-outs met 3-2. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. België blijft dus op koers om zijn wereldtitel te verlengen.

Een erg aanvallend Nederland maakte tot dusver indruk op het WK. Oranje scoorde al 27 doelpunten en won zijn vier voorgaande wedstrijden met ruim verschil. De Lions, die zoals geweten strafcornerspecialist Alexander Hendrickx de rest van het WK met een blessure missen, hadden het dan ook niet makkelijk en Jip Janssen zorgde in het eerste kwart voor de voorsprong voor onze noorderburen.

De troepen van Bondscoach Michel van den Heuvel moesten komen. Tom Boon nam bij een strafcorner zijn verantwoordelijkheid en pegelde de 1-1 binnen. Dat was meteen de ruststand.

Kwelduivel Janssen bezorgde de Nederlanders toch weer de voorsprong, maar de Lions rechtten opnieuw de rug, via Nicolas De Kerpel. Tien minuten voor tijd kregen de Belgen een uitgelezen kans op een strafbal, maar Boon faalde. Doelpunten bleven uit en shoot-outs moesten de beslissing brengen.

Van Dam miste meteen voor Nederland, Florent Van Aubel gaf geen krimp en zorgde voor de Belgische voorsprong. Nederland hield nadien gelijke tred met België. Tanguy Cosyns strafte een misser van Pieters niet af maar daarna faalde Van Ass, waardoor België naar de finale mocht.

Duitsland

Eerder op de dag verzekerde Duitsland zich na een spektakelstuk tegen Australië (4-3) als eerste van de finale. Duitsland en België hielden elkaar tijdens de groepsfase in evenwicht (2-2). De finale en wedstrijd om het brons volgen zondag.

De Red Lions rijgen al jaren de trofeeën aan elkaar. Ze werden achtereenvolgens wereldkampioen (2018), Europees kampioen (2019) en olympisch kampioen (2021).