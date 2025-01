Recordjager Matthieu Bonne (30) mysterieus over nieuwe wereldrecordpoging: “Nog 50 dagen…”

Over vijftig dagen doet Matthieu Bonne een gooi naar een nieuw wereldrecord. Dat laat hij weten via zijn sociale media. In welke sportdiscipline dit zal zijn, wil hij voorlopig nog niet kwijt. Hij wil er de komende weken de spanning in houden. Zal hij in 2025 toch het Amazonewoud doorkruisen?

50 days until my first of the year. Trying to beat a 30-year-old world record. Met die boodschap op zijn Instagram Stories kondigt Matthieu Bonne (30) uit Bredene een nieuwe wereldrecordpoging aan. Maar wat hij gaat doen, dat willen hij noch zijn manager Matthias Lievens nog niet kwijt. “We willen iedereen nieuwsgierig maken en de spanning erin houden”, klinkt het. Wordt het opnieuw fietsen, ultralopen of zwemmen? Of wil hij toch het Amazonewoud nu al doorkruisen, een stunt die nog op zijn bucketlist staat?

Drie wereldrecords

Eind 2023 huldigde het gemeentebestuur van Bredene Matthieu Bonne voor twee wereldrecords die hij dat jaar haalde. In maart brak hij het wereldrecord non-stop fietsen in het Amerikaanse Arizona. In 7 dagen fietste hij 3619,72 kilometer. Hij zat 130 uur en 44 minuten op fiets. In de zomer van 2023 was er de geslaagde wereldrecordpoging voor de langste openwaterzwemtocht: in Griekse wateren zwom Matthieu 131 kilometer in een tijd van 60 uur, 55 minuten en 43 seconden.

In 2024 liep hij tijdens de 6 Days Run in Hongarije 1.046 kilometer in zes dagen. Hij brak hiermee het record van de Griekse ultraloper Yiannis Kouros, die liep 1.038 kilometer in 6 dagen. Als voorbereiding op die wereldprestatie nam Matthieu Bonne in het Ierse Leixlip als enige Belg deel aan een 24 uur ultraloop. In die tijd moest hij op een piste zoveel mogelijk kilometers afleggen. Hij deed er 275,2 om precies te zijn. Meteen goed voor een nieuw Belgisch record.

Benieuwd of hij binnen vijftig dagen een nieuwe record kan toevoegen aan dit nu al indrukwekkend lijstje…