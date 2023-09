Hij doet het! Matthieu Bonne heeft wereldrecord non-stop openwaterzwemmen beet

Ultrasporter Matthieu Bonne (29) heeft zichzelf nog maar eens overtroffen. In de Golf van Korinthe in Griekenland heeft hij het wereldrecord non-stop openluchtwaterzwemmen verbroken. 131 kilometer zwom de Bredenaar in de Middellandse Zee.

Dat Matthieu Bonne van geen kleintje vervaard is, weten we al langer. De Bredenaar, die als redder in het Brugse Lago-zwembad werkt, verbrak in maart al het wereldrecord afstandfietsen op 7 dagen tijd, ondernam in januari een fietstocht van 1.000 kilometer van Zürich naar Bredene en werkte in april 2022 nog acht volledige triatlons op evenveel Canarische Eilanden af. Bonne raakte bekend nadat hij eind 2019 deelnam aan Kamp Waes op VRT1.

Nu mag hij een nieuw huzarenstukje aan zijn al indrukwekkend palmares toevoegen. Donderdagochtend 9 uur (Griekse tijd, red.) vertrok Bonne in de Golf van Korinthe, op zoek naar het wereldrecord non-stop openwaterzwemmen. Daarvoor moest hij minstens 127 kilometer aan één stuk zwemmen. Zaterdagavond rond 22u Belgische tijd slaagde hij uiteindelijk in zijn opzet.

Bovenmenselijk

Een haast bovenmenselijke prestatie, maar ook nu weer wist hij de uitdaging tot een goed einde te brengen. De laatste uren was zijn tempo wat gezakt, maar Matthieu Bonne beet door.

“Zijn hele lichaam, maar vooral zijn lippen door het zoute zeewater, deden heel erg pijn”, klinkt het bij zijn tienkoppige entourage.

Zij stonden hem vanop een zeilboot de hele tijd zo goed mogelijk bij. Met een kajak konden ze ook wat dichter bij Matthieu Bonne komen en zijn veiligheid ten allen tijde garanderen. Om de dertig minuten was er een maximaal negentig seconden durend contactmoment met bevoorrading.

“We hebben hem mee richting magische grens van 131 kilometer geschreeuwd. Dit is ronduit fantastisch.”

Matthieu Bonne verbreekt zo het record van de Maltees Neil Agius. Die legde in juni 2021 in totaal 125,7 kilometer af in open zee. “We stonden hem zo goed mogelijk bij en schreeuwden hem richting magische grens van 131 kilometer.”

Via deze linkkan je de zwemroute van Matthieu Bonne bekijken.

© Stefanie Reynaert.