Recordaantal deelnemers voor 19de Zeestern Trials: “Een extra bijzondere editie”

Voor de 19de editie van de internationale acrogymwedstrijd Zeestern Trials op zaterdag 11 en zondag 12 januari in de sporthal van De Panne schreef zich een recordaantal deelnemers in. Ook de teams van Zeestern Immaculata De Panne zijn goed vertegenwoordigd.

Wendy Marteel, bestuurslid Zeestern Immaculata: “Deze editie belooft extra bijzonder te worden, want we verwelkomen maar liefst 31 clubs en zo’n 780 gymnasten. Naast acroclubs van over heel België komen er ook Nederlandse clubs. Er had zich ook een Ierse club ingeschreven, maar die moet helaas afhaken. Van onze eigen vereniging nemen er negen formaties deel. Op zaterdag zetten de kandidaten van het I2-niveau hun beste beentje voor, met het duo Lize en Otis, het trio Nanou, Alexia en Ines en het trio Yvonne, Lara en Nel. Voor de categorie A10-16 zijn dat het trio Anna-Liz, Tahnee en Hannelore, en het trio Helena, Elise en Josephine. Voor het B-niveau nemen het duo Billie en Alexis deel, het trio Farah, Mirthe en Maren en het trio Flo, Nina en Marcella. Zondag is het de beurt aan de gymnasten van het C-niveau met de groep A12-19 en de senioren en het duo Paulette en Marit in A11-18.”

Positieve ervaring

Al sinds de eerste editie in 2005 zijn de Zeestern Trials een enorm succes. “Dit is de eerste competitie bij de start van het nieuwe jaar als voorbereiding op de echte competitiewedstrijden”, verduidelijkt Laure Maes, hoofdtrainster van de keurgroep. “De jury let niet alleen op het technische aspect bij de uitvoering van de choreografie, maar ook op het tempo, de balans, de artisticiteit, de uitstraling…” Laure krijgt voor de trainingen assistentie van Wout Ver Elst, Eva Ver Elst, Lise Maes, Leen Meheus, Oriana Baert en Lieselotte Verkest. “Het is ook belangrijk dat onze gymnasten deze wedstrijd als een positieve ervaring beleven en zich gemotiveerd voelen om verder te doen”, zegt Eva Ver Elst. “Als kandidaten overstappen naar de A- en de B-categorie wordt alles immers nog moeilijker en moeten ze zich nog meer en beter voorbereiden, maar dat maakt het ook een stuk spannender!”

Op zaterdag 11 januari opent sporthal Den Oosthoek de deuren om 7 uur en start de eerste competitie om 8.30 uur, met om 10.50 uur de prijsuitreiking. Op zondag 12 januari starten de eerste deelnemers van het C-niveau om 8.30 uur. Het hele programma is beschikbaar op de Facebookpagina ‘Zeestern Trials 2025’.