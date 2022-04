Oshin Derieuw op Boksgala in Ingelmunster weer in eigen regio: “Unieke kans om me te zien!”

Oshin Derieuw (34) bokst zaterdag 30 april in de sporthal in Ingelmunster haar 15de profkamp voor het ‘IBO Intercontinental IBO World Championship’ bij de superlichtgewichten tegen de Italiaanse Silvia Bortot. “Ik kijk ernaar uit om voor de tweede keer in eigen regio in de ring te mogen.”

“Tot aan mijn 19 jaar was ik vooral met skaten en BMX’en bezig”, zegt Oshin. “Vanaf mijn 14de tot 19de was ik om allerlei redenen, waarover ik het liever niet heb, een buitenbeentje met een fel temperament.”

“Ik had een overdosis energie die ik niet kwijtraakte én bovendien was ik lesbisch, wat toen nog niet aanvaard werd als nu. Op mijn 19de volgde ik voor het eerst bokstraining bij Johan Vandenhouweele en toenmalig hulptrainer Filiep Tampere in BC Roeselare.”

“Shadowboxen, touwtje springen… het voelde voor mij heel natuurlijk aan. Ik raakte op training mijn overtollige energie kwijt en zweette als een paard. Mijn agressie was onder controle, mijn leven draaide 180 graden.”

Katie Taylor

Oshin bokste en verloor haar eerste amateurkamp in 2007. “Van een Hollandse kampioene die drie koppen groter was dan ik. Ik was al verloren vóór ik begon. Er volgde een jaartje rust waarna ik weer begon te trainen bij Filiep, die met een eigen club begonnen was.”

“Na vier jaar met veel blessureleed trainde ik een tijdje bij Jurgen Haeck in Deinze, vóór ik via een Franse ex-vriendin in contact kwam met mijn huidige coach Mohamed Nichane en zijn club in Hénin-Beaumont. Om de twee weken ging ik er trainen. Op een dag kreeg ik vanuit Ierland de vraag om tegen Katie Taylor te boksen.”

“Zij was toen al een keer olympisch kampioen. Boksen tegen mijn idool, daar kon ik geen neen tegen zeggen. Mohamed Nichane zag dat ook zitten. Ik verloor op punten, maar heel de zaal stond daar recht voor mij om te applaudisseren, omdat ik een mooie kamp gebokst had.”

Oshin deed haar eerste profkamp in 2016. In 2017 won ze twee keer de WBF Intercontinental titel bij de superlichtgewichten, in april 2018 werd ze WBF wereldkampioen in die klasse en in augustus 2021 EBU-kampioen bij de welters. “Eén van mijn beste wedstrijden na anderhalf jaar blessureleed aan de knie. Mijn huidige boksstijl? Technisch, een counterpuncher, een goede linkse en rechtse hoek en een heel goede jab!”

Gouden Handschoen

Het voorbije jaar was qua erkenning een boerenjaar voor Oshin. “Sportvrouw in Kuurne, Gouden Handschoen, 15de in de nationale verkiezing Sportvrouw van het Jaar na 14 olympische atleten… Een bevestiging dat ik goed bezig ben!”

“En dat is belangrijk voor een atleet. En nu dankzij de organisatoren Marnix en Wouter Dujardin een kamp tegen de Italiaanse Sylvia Bortot voor de IBO Intercontinental titel bij de superlichtgewichten. Een unieke kans voor mij en voor mijn supporters om me in eigen regio te zien.”

Het boksgala in Ingelmunster start zaterdag 30 april om 19.30 uur. Profkampen: Oshin Derieuw vs Sylvia Bortot, Abdelkarim Saboundi (29) vs Brice Bula Galo (35), Enzo Blanco (19) vs Younes Mehidi (20), Amy Naert (34) vs Anaelle Angerville (32) en Liridon Faziliu (31) vs Stephan Voda (28). Er zijn nog vijf amateurkampen.

(IB)

Tickets: 0485 79 58 03, 0486 71 38 11, café Riva(051 30 46 79), Deco Car Systems (0497 55 03 35).