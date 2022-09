Nicolas De Smet uit Waregem is Europees beloftekampioen crossduatlon

Op het Europees multisport festival in het Spaanse Bilbao werd Nicolas De Smet uit Waregem dinsdag op het EK crossduatlon kampioen bij de beloften.

Zijn oudere broer Thibaut De Smet moest als regerend wereldkampioen bij de elite mannen met een blessure tijdens het eerste loopgedeelte vroegtijdig uit de wedstrijd stappen. Het is afwachten hoe ernstig de blessure is en of zijn voorbereiding op en deelname aan de Hel van Kasterlee in december in het gedrang komt. De jongste van de broers, Matteo De Smet, was dan weer goed voor zilver bij de junioren.

Het was alvast een pittig parcours. Lopen werd bijna wandelen en het mountainbiken ging over rotsen. Bij de loopstart moesten de deelnemers meteen offroad een klim aansnijden, waarna een stevige afdaling volgde. Ook in het fietsen was het afwisselend klimmen en dalen.

Nicolas De Smet werd er derde, goed voor goud bij de beloften. Sebastien Carabin uit Verviers was de snelste en kroonde zich tot Europees kampioen in 1u.42’47. De Italiaan Allessandro Saravalle werd op 2’39 tweede. Nicolas De Smet startte als belofte samen met de elites en pakte het overall brons op 4’09 van Carabin. Zo waren de broers De Smet, na het zilver eerder op het EK voor Thibaut in de sprintduatlon, in Spanje goed voor vier medailles.

Seppe Odeyn, die als een andere Belg in de slotrun verkeerd liep terwijl hij op weg leek naar een medaille, finishte als vijfde bij de Elite. (ACR)