Milan Van Ghelewe (12) is Belgisch kampioen draf bij minitrotters en zet familietraditie voort

De pas 12-jarige Milan Van Ghelewe werd op maandag 11 november Belgisch kampioen bij de minitrotters. Het jonge talent uit Koekelare heeft al meerdere overwinningen geboekt in een sport die in België relatief onbekend is, maar in andere landen volop leeft. Milans triomf is niet alleen een persoonlijke overwinning, maar ook een voortzetting van de familie Van Ghelewe-traditie in de paardenrenwereld.

“Het voelt ongelooflijk om kampioen te zijn,” vertelt Milan stralend. “Ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan, maar ik heb er hard voor gewerkt. En mijn ouders en familie steunen mij altijd, dus deze overwinning is net zo goed van hen als van mij.”

Milan groeide op in een paardenfamilie. Zijn vader, Björn Van Ghelewe (37), is zelf een succesvolle driver in de drafwereld, en zowel opa Dirk en de overgrootvader Charles van Milan, waren pioniers in de drafwereld. “Mijn papa is mijn grote voorbeeld”, zegt Milan.

“Hij heeft me al heel veel geleerd over de paarden en de sport. Ook mijn zus, Fenna, die nog maar acht jaar is, staat op de derde plaats in de kampioenstand 2024.”

Op 9-jarige leeftijd kreeg Milan zijn eerste les in de drafdiscipline en vanaf dat moment was het duidelijk dat hij vastbesloten was zich verder te ontwikkelen. Hij won zijn eerste koers drie jaar geleden met zijn pony Lovemientje.

Puntensysteem

“Het is niet altijd gemakkelijk”, legt Milan uit. “Deze sport vraagt geduld en doorzettingsvermogen. En ik kom overal, ik heb al gekoerst in België, Frankrijk en in Nederland waar ik ook al enkele mooie overwinningen heb gereden met de pony ‘Stanley’, eigendom van Nathalie en Christa en ik ben dan catch driver. Hopelijk kan ik volgend jaar naar Zweden of Spanje. Ik wil me blijven verbeteren, mijn titel verdedigen en nog meer winnen. De sport werkt met een puntensysteem. Hoe meer koersen vooraan eindigen, hoe dichter bij de titel van Belgisch kampioen. Wat ik het mooiste vind is dat mijn tegenstanders ook mijn vrienden zijn. Ik wil mijn titel verdedigen en blijven winnen. Mijn doel is het beste uit mezelf te halen,” zegt hij vastberaden.

“Milan heeft ongelooflijk veel talent. Ik ben erg trots op wat hij al heeft bereikt, maar wat ik het belangrijkste vind, is dat hij het met plezier en passie doet. Dat maakt deze sport zo bijzonder,” zegt papa Björn. “Zelf werk ik de vroege shifts bij Dekeyser-Osaer in Koekelare, zodat ik in de namiddag vooral bezig kan zijn met de verzorging van de paarden. De meeste koersen zijn ’s avonds tijdens de week en die combinatie van sport en werk is ideaal.”

Opleiding tuinbouw

Delphine De Vriese (32), mama van Milan, benadrukt ook het belang van een goede opleiding. “We maken Milan wel duidelijk dat een diploma net zo belangrijk is als zijn prestaties in de draf. Hij doet het goed op school en volgt een opleiding tuinbouw. Daarnaast wordt hij steeds vaker gevraagd als catch driver, iemand die door eigenaars wordt aangesteld om met hun paard te rijden. Voorlopig is dit nog met pony’s, maar als hij 15 jaar is, kan hij met paarden starten. En Fenna is ook graag bezig met de pony’s, zij is het zorgende type, ze kamt de pony’s en maakt vlechtjes in hun manen”, vertelt Delphine.

Hoewel de draf in België minder populair is dan bijvoorbeeld jumping, heeft de familie Van Ghelewe er zijn hart aan verpand. “De draf heeft iets bijzonders,” zegt Björn. “Het is een sport van vertrouwen tussen paard en rijder. Je moet elkaar goed kennen, elkaar begrijpen, en samen werken om succesvol te zijn. Milan heeft de gave om een sterke connectie te maken met iedere pony die hij berijdt.”

Met Milan als de nieuwe Belgisch kampioen is het duidelijk dat de Van Ghelewe-familie nog lang niet einde verhaal is. Sterker nog, de jonge Milan heeft zijn eerste grote stap gezet naar een veelbelovende carrière in de draf en sloot het jaar mooi af met een zege met pony ‘Floriano Fv’ van Team De Koninck op de hippodroom in Kuurne, waar ook Fenna met haar pony Vita een overwinning behaalde.