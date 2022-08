Marlon Colpaert in lichte skiff op EK na forfait Niels Van Zandweghe

Niels Van Zandweghe (Brugse Trimm- en Roeiclub) is ziek en zegt af voor het Europees kampioenschap roeien, van 11 tot en met 14 augustus in München. Hij zou er normaal een lichte dubbeltwee vormen met Marlon Colpaert (KRNS Oostende). Hij roeit er nu in lichte skiff.

“Voor mij is dit vooral een stap in het ongewisse”, vertelt de 22-jarige roeier uit Oudenburg. “In aanloop naar het EK ben ik zondag voor het eerst terug in mijn skiff gestapt en donderdag is al de eerste race. Daarbovenop had ik drie weken geleden corona. Anderzijds ben ik blij dat ik de kans krijg om ons land te vertegenwoordigen. Gezien de omstandigheden zal ik zo goed mogelijk proberen te presteren en dan zie ik wel waar ik uiteindelijk uitkom”, aldus Colpaert.

Eventueel was Tibo Vyvey (KR Brugge) een vervanger voor de Belgische lichte dubbeltwee op het EK. Maar de Bruggeling werd onwel na zijn halve finale op het voorbije WK U23 in Varese. Hij werd daar in het ziekenhuis opgenomen voor verder onderzoek en is nu nog aan het herstellen. En kan dus net als Niels Van Zandweghe niet aan het EK deelnemen. De 26-jarige Brugse roeier maakte zijn forfait bekend via Instagram. “Na een erg turbulente periode in mijn leven de jongste weken, ben ik een paar dagen geleden ziek geworden. De dokter oordeelde dat ik best voor deze kampioenschappen kan passen. Het is nu tijd om volledig te herstellen en dan kan ik naar het WK in september toewerken. Ik wens Marlon alvast veel succes in de lichte skiff”; klinkt Van Zandweghe.

Op het EK in 2019 en 2020 was hij goed voor een bronzen medaille, samen met Gentenaar Tim Brys in een lichte dubbeltwee, met wie hij ook derde werd op het WK 2018 en vijfde op de Spelen in Tokio. Brys maakte ondertussen de overstap naar de open categorie in een dubbelvier. (ACR)