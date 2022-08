Maldegemse Manon Claeys moet medaillepaard thuislaten voor WK

Van 6 tot en met 14 augustus worden in het Deense Herning de wereldkampioenschappen dressuur, springen, paradressuur en voltige verreden. Dit WK is de eerste gelegenheid voor de Olympische en Paralympische teams om startbewijzen voor de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024 te verdienen. Manon Claeys uit Maldegem zal dit echter moeten doen zonder haar paard San Dior waarmee ze medailles behaalde op de voorbije Paralympics in Tokio.

Op 10 augustus begint voor de Belgische Para-ruiters het WK in Herning. De oorspronkelijke Belgische selectie bestond uit onze Paralympische paren van Tokio. Met naast de Waregemse Michèle George en Best of 8 ook Barbara Minneci en Stuart, Kevin Van ham en Eros van ons Heem en Manon Claeys en haar Olympische San Dior 2. Jammer genoeg is San Dior niet fit to compete en zal hij dus niet aan de start komen. Manon zal voor Herning haar tweede paard, de jonge en talentvolle Katharina Sollenburg, inzetten. Met Katharina Sollenburg won ze eerder de CPEDI FEI Team Test Grade IV in Deauville in april en was ze tijdens CPEDI Waregem goed voor een tweede plaats in haar Team Test.

Landentest

De deelnemers aan het WK Para Dressuur beginnen het kampioenschap met de individuele test op woensdag 10 en donderdag 11 augustus. Daarna volgt de landentest. De beste drie resultaten uit deze teamtest op vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus bij elkaar opgeteld resulteren in het landenklassement. Van iedere Grade (I tot en met V) zijn de beste 8 combinaties (het resultaat van de individuele en de teamtest opgeteld) geplaatst voor de individuele finale, de Kür op Muziek op zondag 14 augustus. Per Grade worden de individuele medailles verdeeld.

Medaillekansen

Naast Michéle George met Best of 8 was ook de medaillekans voor Manon Claeys met San Dior in de paradressuur bijzonder groot. Het is afwachten of de 36-jarige amazone uit Maldegem met Katharine Sollenburg het even goed zal doen. Op de Paralympics in Tokio was Claeys twee keer goed voor een bronzen medaille, zowel in de Championship IV als de Freestyle IV dressuurwedstrijden. Michèle George was er met Best of 8 goed voor goud in de individuele competitie, alsook in de vrije kür. (ACR)