Kuurne zet hun zes special olympiërs in de bloemetjes

Vrijdagavond heeft de gemeente Kuurne hun zes special olympiërs in de bloemetjes gezet na hun deelname vorige maand aan de Special olympics in Louvain-la-Neuve.

Anais Verkruysse, Christophe Swaenepoel, Felien Sys, Floor Vandenbogaerde, Lexi Vanryckeghem en Philip Adams kregen dan ook als Kuurnse atleten elk een medaille uitgereikt door het gemeentebestuur voor hun prestaties die ze leverden op de Special olympics.

Anais kampte op de Special olympics in de disciplines 25 en 50 meter zwemmen, Christophe Swaenepoel hanteerde dan weer het ping pong palet op de spelen en durfde het zelfs aan om tijdens de huldiging schepen van sport Jan Deprez uit te dagen voor een partijtje tafeltennis.

Felien Sys was dan weer actief in de sporten 50 meter lopen, Softbalwerken en verspringen, terwijl Floor dan weer met haar ploeg Balti Kortrijk de halve finale mocht spelen in het netbal. Als zesde die een medaille kreeg was Philip Adams die amper 1 jaar badminton speelt en het reeds aandurfde op de Special olympics om zijn tegenstrevers uit te dagen.

Jean-Marie Delaere werd dan weer in de bloemetjes gezet voor zijn 23 jaar vrijwilligerswerk op de Special olympics. De Special Olympics is een wereldwijde organisatie die sportactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking en dat in tegenstelling tot de Paralympics die Spelen organiseren voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

(BRU)