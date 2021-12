Kristof Declerck als derde op het podium in de Hel van Kasterlee

De atleet uit Koksijde zette zondag in de Kempen een knappe prestatie neer en finishte in de Hel van Kasterlee als derde na Simon Stevens en Seppe Odeyn die de wedstrijd voor de negende keer op tien deelnames won. Odeyn, de 34-jarige wereldkampioen duatlon, wordt overigens begeleid door zijn coach Stefaan Devliegere van TriTraining in Oedelem.

Voor de Hel van Kasterlee, één van ’s werelds zwaarste crossduatlons, waren 450 atleten ingeschreven. De wedstrijd was op amper enkele uren tijd volledig uitverkocht. De Hel is gekend als een uitputtingsslag waarin atleten 15 kilometer lopen, 117 kilometer mountainbiken en nog eens 30 kilometer lopen in en rond de bossen in Kasterlee. Vorig jaar werd de Hel geannuleerd dus konden de deelnemers zich dit keer wel klaarstomen voor de 19de editie. Het zijn vooral de weersomstandigheden en het parcours die het behoorlijk lastig maken. Maar dit viel al bij al goed mee, zo goed als droog weer en zo’n tien graden.

Kristof Declerck (37) uit Koksijde sport ruim twintig uur per week en is als een gewezen wielrenner een topper in het duatlon. Vorig jaar werd hij geveld door het coronavirus en twee maanden later zat hij reeds opnieuw in het zadel om in zijn buurt maar liefst 537 keer de Hoge Blekker, de hoogste duin van Koksijde, op te fietsen.

Het was niet zijn eerste deelname aan de Hel. In 2018 werd hij vijfde en in 2019 finishte hij als vierde. Nu deed hij nog een plaats beter en zo kon hij mee op het podium. “Ik had er zo op gehoopt, als je er zelf in gelooft is veel mogelijk”, aldus Declerck. Hij eindigde als derde in toch wel een snelle wedstrijd in 7u22’05”, of op tien minuten van Simon Stevens en twintig minuten van de veelvoudige winnaar Seppe Odeyn die zich de voorbije maand vooral in West-Vlaanderen voorbereidde met onder andere een deelname aan de CrossCup in Roeselare en de Beachrace in De Panne.

Stijn Deuyter uit Ingelmunster werd tweede West-Vlaming op plaats 38. Glenn Vandevyvere finishte als derde provinciegenoot als 40ste. Ward Vander Meiren, in de Hel jaren meegestreden voor een plaats in de top tien, deed anderhalf jaar jaar later nadat hij levensgevaarlijk gewond raakte bij een fietsongeval tijdens een trainingsrit in Kemmel, opnieuw mee. De Roeselarenaar finishte op de 81ste plaats.

