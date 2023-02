Klaar voor 10de editie van Ingelmunsters boksgala

Zaterdag organisatoren Marnix en Wouter Dujardin en Peter Kerkhof hun tiende boksgala in de sporthal in de Bollewerpstraat in Ingelmunster. De Kuurnse Oshin Derieuw bokst er voor de WBA Intercontinental-titel bij de superlichtgewichten tegen de Colombiaanse Francia Elena Bravo.

Oshin Derieuw, die haar 18 kampen allemaal won, werd al twee keer wereldkampioen WBF en in 2021 Europees kampioen. Vorig jaar werd ze in Ingelmunster IBO Intercontinental kampioen. Ze kreeg ook twee jaar na elkaar de Gouden Handschoen. Francia Elena Bravo (33) heeft 30 kampen achter de rug waarvan ze er 23 won, 13 met ko. “Aanvankelijk zou Oshin boksen tegen de Keniaanse Sarah Ochieng, maar ze kreeg geen visum en dan konden we Francia Elena Bravo naar Ingelmunster halen”, zegt Marnix Dujardin. “Zeker een evenwaardige bokser!”

Thuiswedstrijden

Zaterdagavond staan ook twee liefhebbers van BC Monteyne in de ring. Zij boksen letterlijk een thuiswedstrijd, want de club traint in de kelder van de sporthal. Jordy Dewyn (19) is aan zijn derde kamp toe. De Ingelmunsternaar zit in zijn laatste jaar aan het Guldensporencollege in Kortrijk. “Mijn eerste kamp in Izegem won ik op punten, de tweede in Middelkerke verloor ik op punten”, zegt hij. “Ik train al van mijn 15de. Eerst in Deco in Harelbeke, sinds zes maanden bij BC Monteyne. In die korte tijd leerde ik hier technisch heel wat bij. Zaterdag wil ik in de eerste plaats een goede wedstrijd boksen en uiteraard hoop ik te winnen.”

Wajdi Van De Veire (18) uit Kuurne, die in Prizma IDP in Izegem studeert, is de tweede ‘thuisbokser’. “Vroeger beoefende ik judo, maar ik kwam regelmatig kijken naar de bokstrainingen omdat mijn vader Eric nog bokste. Op mijn 15de vroeger mocht niet van mijn ma begon ik te trainen bij Gino. Op kerstdag in Izegem won ik mijn eerste kamp. En zaterdag moet dat mijn tweede overwinning worden.”

Amateurkampen

Jordy Dewyn (BC Monteyne) vs Michael Chosa Naweshi (Original Boxing Academy); Lennart Degrijse (Deco Boxing) vs Noursaid El Kadourri (BC Respect); Jakharbel Kamram (BC Flandria Oostende) vs Hanza Sriri (Miranda Boxing Academy); Wajdi Van De Veire (BC Monteyne) vs Maliksada Helali (BC Falcon Sint-Niklaas); Rasul Magomadov (BC Flandria Oostende) vs Ayoub Helali (Miranda Boxing Academy).

Elite

Apty Shabouev (Amerlynck) vs Mike Horn (Nl, Burleson); Kampioenschap van België super welters (10 x 3) met Jan Hellin (Buffi) vs Jonathan Bila Munga (Denon); Alessandro Trabucco (Amerlynck) vs Angelo Turco (Buffi); WBA Intercontinental kampioenschap met Oshin Derieuw (managers Nichan en Artan) vs Francia Elena Bravo (Colombia).

Tickets aan 20, 30 en 35 in vvk en 5 euro meer add. Info: 0485 79 58 03 en 0486 71 38 11 én Café Riva Ingelmunster 051 30 46 79. Weging: vrijdag 3 februari om 18 uur in café Den Ondank in Izegem.