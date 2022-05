Kjel De Hertog en Liesbeth Verbiest zetten Viven Triatlon in Damme op hun naam

Zondag had in Damme de derde editie van de Viven Triatlon plaats. De kwarttriatlon omvatte 1 km zwemmen in de Leopoldsvaart, 45 km fietsen doorheen het plaatselijke polderlandschap en 10 km lopen rond het domein van het kasteel van Oostkerke, waar ook de finish was. Het goede en warme weer zorgde voor heel wat volk op de been om de deelnemers een hart onder de riem te steken, want de weersomstandigheden zorgden ervoor dat enkele bij het lopen vervroegd uit de wedstrijd stapten.

Het aantal deelnemers bij de dames was tevens miniem, slechts vijf bereikten de aankomst. De Gentse Liesbeth Verbiest kwam in 2u06’24” als eerste over de meet voor Emelie Butseraen uit Leffinge eindigde. Zij eindigde op ruime afstand, ongeveer dertien minuten, op de tweede plaats. De Brugse Renée Vanderheyden werd knap derde.

De organisatie moest rekening houden dat er op dezelfde dag ook het BK sprinttriatlon plaatshad in Libramont, waar Noah Servais en Jolien Vermeylen zich tot kampioen kroonden. Bij de heren nam daar ook Brecht Van Vooren deel. Hij was vorig jaar nog de snelste in Damme dus was het uitkijken hoe de wedstrijd zonder hem zou verlopen. Na het zwemmen werd echter al duidelijk dat Kjel De Hertog de Viven in Damme zou bepalen.

Dries Demeulenaere uit Beernem en Bruggeling Camiel Vandenbussche kwamen bij de eerste wissel, zij het na een achterstand van één minuut, het dichtst in zijn buurt. Maar eens op de fiets ging de Brusselaar van het Leie Triatlon Team Deinze ervandoor. Hij won in 1u51’51” en had een straat voorsprong op Vandenbussche die de eindmeet bereikte in 1u54’11. Antwerpenaar Jonas Mertens werd derde, voor Tom Defoort uit Knokke-Heist en Devlin Derudder uit Tielt. “Meer kon ik niet doen”, zegt Camiel Vandenbussche die na vorig jaar derde nu op de tweede plaats eindigde. “Na de finish moest ik even gaan liggen. Dat is teken dat ik er alles uitgehaald heb. En een plaatsje beter. Ik ben heel tevreden.”

De Hertog finishte als eerste, maar bij de aankomst vonden we ook veel clubgenoten van LTTD in de top twintig terug. “Zij beschikken als ploeg over veel niet-stayeratleten”, weet Vandenbussche. “Ze waren hier inderdaad met heel veel aanwezig. Ondertussen kijk ik uit naar mijn papa die ook meedoet. Eigenlijk hadden wij met ons beiden een wedstrijd. Hij moest binnen de twintig minuten na mij eindigen om ons weddenschap te winnen.” Het was echter zeer nipt want Frédéric Vandenbussche eindigde in 2u14’31”. (ACR)