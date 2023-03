Julie Voet uitstekend op dreef in internationale stratenwedstrijden in Rijsel en Zandvoort

Het veldloopseizoen is nog niet zo heel lang achter de rug, maar Julie Voet blijft in de kijker lopen. Vorig weekend werd ze nog vierde op een sterk bezette 10km in Rijsel in een chrono van 33.50 en zondag finishte ze als derde op de 12km in het Nederlandse Zandvoort.

Julie Voet kende een fantastisch winterseizoen met schitterende resultaten in het veldlopen. Zo won ze onder meer de CrossCup-manche in Roeselare, werd ze 22ste op het EK veldlopen bij de junioren en haalde ze brons op het BK veldlopen bij de beloften. Na een weekje van relatieve rust wilde de atlete van AV Roeselare haar conditie nogmaals testen door deel te nemen aan een sterk bezette internationale 10km in Rijsel. Ze verbaasde zichzelf door een schitterende wedstrijd te lopen.

“Een tijd van 33.50 had ik echt niet verwacht”, zegt ze. “Het bewijst dat vooral de basis heel erg goed zit, want ik heb nog niet op snelheid getraind. Het hoofddoel van de zomer is namelijk om een snelle 5000m op de piste te lopen. Ik zou graag naar het EK U23 gaan, maar daarvoor is een chrono van 16.02 nodig. Dat is een heel scherpe limiet en ik weet dat het moeilijk zal worden, maar ik wil er wel voor gaan. Als eerstejaars belofte is er totaal geen druk, want er komen de volgende jaren nog veel kansen. Het belangrijkste is dat ik steeds vooruit blijf gaan.”

Zandvoort

Haar prestatie in Rijsel is alvast veelbelovend. “Ik was behoorlijk snel gestart en kwam na 5 km door in 16.28. Daarmee dook ik zelfs onder mijn persoonlijk record op die afstand. Ik kende daarna wel wat verval in de zesde en de achtste kilometer, maar mijn finish was dan wel weer heel goed. Het is een leerrijke wedstrijd geweest en ze stond in functie van de zomer.”

De wedstrijd in Nederland op het Zandvoort Autocircuit ging zondag door in zeer winderige omstandigheden en de Ieperse beperkte zich tot het lopen voor een goeie plaats. Met Maureen Koster aan de start was de winnares al op voorhand bekend. Daarachter verloor Voet de sprint voor de tweede plaats tegen de Nederlandse Ineke van Koldam. “Eigenlijk lag het tempo voor mij een beetje te laag, maar aangezien er heel veel wind stond, leek het me niet slim om weg te lopen. Op het einde verloor ik dan nipt de sprint voor de tweede plaats.”

Toekomst

De focus mag deze zomer dan wel op de 5000m op de piste liggen, maar Julie Voet lijkt te zijn geboren voor het stratenlopen. “Mijn toekomst ligt allicht ook daar. Ik doe het bovendien ook het liefst. Op de weg komt mijn foulé immers het best tot zijn recht. Toch zal ik de komende jaren zeker wedstrijden op de piste blijven doen. Het is allemaal met elkaar verbonden. Een 800m of een 1500m vind ik niet zo heel leuk, maar het zijn wel ideale wedstrijden om mijn snelheid aan te scherpen.”

“Ik weet nog niet precies wanneer ik mijn eerste wedstrijd op de piste zal lopen. Allicht wordt dat de interclub, maar misschien neem ik ook deel aan het PK. Daarna wordt het uitkijken naar een goeie wedstrijd op de 5000m. Die zijn niet gemakkelijk te vinden en het is ook niet zo dat je iedere week een wedstrijd op die afstand loopt”, besluit ze.

Steven Casteele

In Rijsel kwam ook Steven Casteele aan de start. De Gullegemnaar werkt keihard aan een zoveelste comeback en liet op de 5km zien dat het stilaan weer de goeie richting uitgaat. Hij klokte een mooie chrono van 13.58 en werd daarmee zestiende algemeen en zevende Europeaan. “Met weinig training heb ik de laatste weken toch al wat goeie stappen gezet”, zegt hij.

“Ik zit nog een eind verwijderd van mijn beste niveau, maar toch ben ik al heel tevreden met waar ik nu sta. Ik hoop dat ik verder kan blijven werken en dat ik deze zomer terug kan tonen wat ik waard ben. De laatste jaren werd ik door allerhande gezondheidsredenen genoodzaakt om na een opbouw steeds terug een rustperiode in te lassen. Daardoor moest ik steeds van nul herbeginnen. Hopelijk blijf ik daarvan nu gespaard.”