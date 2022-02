Judozilver voor Michelle Lievens uit Koolskamp

Op de Belgische kampioenschappen judo in Tielt heeft de Koolskampse Michelle Lievens zilver behaald bij de U18 -70kg.

Volgens haar trainer, voormalig Belgisch kampioene Elke Callewaert, is Michelle een vaste waarde op kampioenschappen.

“Vorig jaar was ze op het BK al derde. Dit jaar vocht ze in de finale, maar trok er aan het kortste eind. In het verleden haalde ze al eens goud en zo heeft ze al een gouden, een zilveren en een bronzen medaille.” Noor Phlypo was de tweede deelneemster van de club op het BK. “Op het BK haalde ze geen podium bij de U15, maar het opdoen van wedstrijdervaring was ook al belangrijk.”

Yorgi Matten, Machiel Phlypo en Ernesto Vanden Broucke startten op de provinciale kampioenschappen enkele weken geleden. Voor Machiel en Ernesto was het daar einde verhaal, Yorgi ging nog verder tot op de Vlaamse kampioenschappen. Op de foto zien we Michelle, Noor, Yorgi, Machiel en Ernesto.

Begin volgende week wordt het judolokaal in de Klaverstraat afgebroken. Tegen eind volgend jaar wordt er een nieuw gebouw neergepoot. Tot dan vinden de trainingen plaats in ’t Zonneke.

(JM-gf)