Judoka Robbe Demets ontvangt Gouden Judogi

In het kasteel van Bourgogne in het Henegouwse Estaimpuis kreeg Robbe Demets uit Lendelede uit handen van Robert Van de Walle een Gouden Judogi in de categorie junioren. Met deze trofee huldigt de Belgische Judobond de beste judoka’s in ons land voor hun inzet en prestaties in het voorbije jaar.

Robbe Demets (Judo Kwai Moorsele), vorige week nog op trainingskamp in het Oostenrijke Mittersill, was het voorbije jaar onder andere goed voor een zesde Belgische judotitel, zijn laatste bij de jeugd. In de klasse tot 66 kg greep hij in Tielt op het BK bij de U21 het goud. Internationaal was hij op de Europa Cup in zowel Coimbra, Lignano als Nanterre goed voor brons. Hiermee stond hij voor even op de tiende plaats op de wereldranglijst bij de junioren.

Tijdens de zomer behaalde Robbe een eerste keer bij de senioren op de Europa Cup in Winterthur meteen een zilveren medaille. Het eerstvolgende tornooi voor de 21-jarige Demets wordt de Sofia European Cup in februari. Nog in Estaimpuis was er een Gouden Judogi voor junior Camille Sternon en voor Matthias Casse en Gabriella Willems bij de senioren. Olympiër Robert Van de Walle werd eerder op de avond vereerd met een award voor zijn bijzondere judocarrière. (ACR)