Joseph uit Oostende kroont zich tot wereldkampioen bodybuilding

Oostendenaar Joseph Peter (25) is zondag wereldkampioen bodybuilding geworden in Barcelona. Hij startte in 2017 met de sport en traint zes keer per week. Hij werd eerder dit jaar ook al Europees kampioen en won verschillende internationale wedstrijden. In het dagelijkse leven is Joseph Sergeant bij het Belgisch leger.

Wat begon als wat trainen in de fitness in 2016 groeide al snel uit naar een voltijdse hobby die veel discipline vergt. Sinds 2017 neemt Joseph Peter regelmatig deel aan wedstrijden bodybuilding. “Enkele mensen die ik kende, deden wedstrijden en ik was gemotiveerd om het ook te proberen. Via een vriend leerde ik mijn coach Martijn kennen en zo ben ik echt begonnen”, blikt Joseph terug. In 2019 behaalde hij al de tweede plaats bij de junioren. “Ik was daar echter niet tevreden mee. Daarna kwam corona en was ik even minder actief in het bodybuilden door mijn opleiding. Dit jaar ben ik opnieuw begonnen met wedstrijden en ik heb er al 12 gedaan. Ik ben Europees kampioen geworden en nam deel aan internationale wedstrijden in Praag, Roemenië, Italië, Frankrijk en zondag was er het wereldkampioenschap in Spanje waar ik goud behaalde”, vertelt Joseph.

Routine

Hij neemt deel in het onderdeel Classic Physique. “In dit onderdeel is onder meer ook de symmetrie, conditie en hardheid van de spieren belangrijk”, licht Joseph toe. De Oostendenaar traint minimum vijf keer per week. “Maar ik push mezelf meestal om zes keer te trainen. ’s Morgens sta ik op om 5 uur op voor een uur cardio in de fitness. Om 8 uur begin ik te werken en na mijn werk ben ik kapot, maar ga ik terug naar de fitness voor mijn krachtoefeningen. Elke dag train ik andere spieren. Zondag is dan rustdag. Elke dag hou ik dezelfde routine aan. Ik probeer tegelijkertijd ook maar 1.600 calorieën binnen te krijgen.” Het vergt een enorme discipline. “Het is niet altijd gemakkelijk. Zeker in combinatie met mijn werk in het leger. Ik ben sergeant en sectiecommandant. Ik zit momenteel in Aarlen om mensen op te leiden. Ik ben normaal gestationeerd in Leopoldsburg en in het weekend kom ik naar huis in Oostende. Het is niet altijd gemakkelijk om mijn routine te volgen, zeker als de mannen frietjes of pizza bestellen op het einde van de dag, maar ik ben blij voor hen dat ze ervan kunnen genieten”, lacht Joseph.

De jonge sportieveling zit nog vol dromen. “Ik wil ooit deelnemen een de Olympia in Amerika en er staat ook nog een wedstrijd in Dubai op de planning. Het zou fantastisch zijn als ik hier zou kunnen winnen. Daarnaast zou ik graag nog geneeskunde studeren later.” Zijn familie en vriendin steunen de twintiger in zijn uitdagingen. “Mijn mama is wel niet zo’n fan van bodybuilding”, lacht Joseph. “Mijn vriendin steunt me enorm. Er komt ook veel stress bij kijken en mijn vriendin gaat mee naar mijn wedstrijden.”