Jenos Kwai verovert drie medailles op BK judo in Tielt: “Trots op mooie prestaties”

De Hoogleedse judoclub Jenos Kwai behaalde afgelopen weekend drie medailles op het BK judo voor jeugd in Tielt. Naast de bronzen medailles voor Lien Denys en Davina Hessel was er ook een Belgische titel voor Warre Denys bij de U21 -90kg.

Het BK-weekend in Tielt begon goed voor Jenos Kwai. Zaterdag behaalde Warre Denys een gouden medaille bij de U21 -90kg. De 19-jarige student KMO-management met topsportstatuut won in de finale tegen Ilman Nesirkoyev. “De verwachtingen lagen hoog voor Warre. Hij studeert in Antwerpen, omdat daar ook het Vlaams trainingscentrum van Judo Vlaanderen gevestigd is.

Hij wordt er onder andere gecoacht door Dirk Van Tichelt. De finale werd dan nog eens een prestigestrijd tussen twee West-Vlaamse topsportjudoka’s. Ze kennen elkaar goed en dat maakte het er zeker niet gemakkelijker op. We zijn dus enorm blij met onze Belgisch kampioen”, aldus bestuurslid Koen Denys.

Brons na blessure

Koen is naast lid van het bestuur ook papa van Warre en Lien Denys. Ook Lien (U18 -52kg) viel samen met Davina Hessel (U18 -63kg) in de prijzen. Ze behaalden beiden een bronzen medaille. “Voor Davina was dit onverwacht na een blessure van anderhalf jaar.

Ze is nog maar een maand opnieuw aan het trainen en de provinciale wedstrijd enkele weken geleden was haar eerste wedstrijd. Tot onze verbazing stootte ze door naar het Vlaams kampioenschap en nu behaalt ze dus brons op het Belgisch kampioenschap. Een schitterende prestatie die we niet verwacht hadden.”

De 16-jarige Lien Denys is erg gedreven, maar combineert de sport met de middelbare school én turnen. “Ze speelde een sterk kamp en verloor van de latere Belgische kampioen in diezelfde klasse. We kunnen alleen maar besluiten dat onze hoofdcoach Kim Ramon en het volledige trainingsteam van Jenos Kwai schitterend werk leveren. We konden zelfs tien deelnemers sturen naar het provinciaal kampioenschap waarvan zeven leden een medaille wonnen. Enorm trots zijn we op al die mooie prestaties.”

Drop-out na corona

“Daarnaast hopen we met de aandacht voor de medailles wat meer nieuwe leden aan te trekken. We merkten dat tijdens de corona veel mensen afhaakten. We zijn een contactsport en dus stonden we op de eerste rij wanneer de coronamaatregelen verscherpt werden. We hebben vaak buiten gesport en ons op het conditionele gericht, maar dat is niet hetzelfde natuurlijk.”

Jenos Kwai is een judoclub die lessen aanbiedt vanaf de tweede kleuterklas. “In september kunnen kinderen gratis initiatielessen volgen. Ook in de loop van het jaar is het mogelijk om in te stappen en dan voorzien we wat persoonlijkere begeleiding. Op woensdag en vrijdag zijn zowel recreanten als mensen die houden van competitie welkom in de Atlantahal. We hebben momenteel 140 leden, maar zetten hard in op onze jeugdwerking.”