Jelle Van Heesbeke neemt met ambitie deel aan EK rope skipping in Slovakije: “Podium is mijn doel”

Jelle Van Heesbeke (21), die vorig jaar verkozen werd tot beste rope skipper van het land, mag volgende week zijn kunsten tonen tussen alle Europese toppers in Bratislava (Slovakije), want daar vinden de Europese kampioenschappen plaats van 24 tot 31 juli. In de categorie +19 jaar is hij één van de favorieten, al wil hij de druk nog eventjes afhouden.

“In november vorig jaar kreeg ik mijn selectie voor dit Europees kampioenschap”, opent de student sociaal werk in Gent. “Sindsdien zijn we binnen mijn club Siluskip in Zele onder persoonlijke begeleiding van Yoni Geens en Ilse Thibaut begonnen aan de voorbereidingen. Aanvankelijk was dit een tiental uur per week, nu het kampioenschap naderde, werd dit opgedreven naar 15 uur.”

“Gelukkig was dit perfect inplanbaar met mijn studies zodat ik nu wel het gevoel heb klaar te zijn voor het grote werk. Individueel is het zeker de bedoeling om op het podium te eindigen. Natuurlijk mag de Europese titel altijd, maar daarvoor ben ik van veel details afhankelijk.”

Grote delegatie

De Belgische vertegenwoordiging is heel groot met zo’n 100 rope skippers. “In ons land is de belangstelling inderdaad serieus gestegen voor onze sport. Toen ikzelf elf jaar geleden ben begonnen, was dat nog anders. Zelf startte ik bij de Roeselaarse club Jumpfun, omdat ik geen traditionele sport wilde beoefenen.”

“Ik voelde mijn niveau alsmaar stijgen en maakte zeven jaar terug de overstap naar de club in Zele, die in onze discipline toch wel toonaangevend is. Dat bewijst ook dat er zo’n 20 clubleden naar het EK gaan.”

Na EK focus op WK

“Wat het volgende doel is na het EK? Het wereldkampioenschap in Amerika volgend jaar! De selecties worden na het EK opgemaakt. Zelf stel ik dit zeker als een doel, maar eerst mij dus nog met de Europese toppers meten in Bratislava.” (SBR)