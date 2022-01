Internationale Brugge Boat Race opnieuw geannuleerd

In het weekend van 26 en 27 februari zou de Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) uitpakken met de 27ste editie van de Brugge Boat Race. De coronapandemie zorgt er echter voor dat de internationale roei-tweedaagse ook dit jaar niet kan plaatsvinden. “Het breekt ons hart dat we voor het tweede jaar op rij onze roeivrienden uit heel Europa niet kunnen verwelkomen”, klinkt het binnen de organisatie.

De Brugge Boat Race, op het kanaal Oostende- Brugge of vijf kilometer tegen de tijd, tussen de brug van Nieuwege en het KRB-clubhuis aan het Waggelwater in Sint-Andries, staat bij vele internationale roeiers met stip genoteerd en wordt beschouwd als de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen.

Op zaterdag komen de achtriemen in actie, op zondag de kleinere boottypes. In het verleden goed voor circa negenhonderd roeiers uit diverse landen. In 2020 kon het evenement net voor het ingaan van de lockdown wel plaatsvinden, maar op zaterdag was de wind toen boosdoener en bleven de achtriemen op het droge.

Vorig jaar besloot de organisatie binnen de KR Brugge de tweedaagse omwille van de pandemie te schrappen. Ook dit jaar wordt de editie die zou plaatshebben op zaterdag 26 en zondag 27 februari geannuleerd. “In het licht van de recente ontwikkelingen van de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende aangescherpte sanitaire maatregelen opgelegd zowel in België als in onze buurlanden, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het helaas niet haalbaar is om ons internationaal roei-evenement op een veilige manier te laten doorgaan”, vindt de organisatie.

“Naast logistieke uitdagingen die gepaard gaan met uitgebreide en zeer strikte vaccinatiecontroles voor alle deelnemers en bezoekers – voor zover leden van het publiek zelfs zouden worden toegelaten – en speciale toegangsprocedures (CST-controles), zouden wij als organisatoren ook ernstig worden beperkt in het aanbieden van een kwalitatieve Brugge Boat Race-ervaring die de vele deelnemers de afgelopen jaren kenden.”

Het is een beslissing die ze bij de KR Brugge niet graag nemen. “Er rest ons niets anders dan te proberen op de datum van de Brugge Boat Race een zeer kleinschalige interne bijeenkomst te organiseren om de spirit levend te houden en ons te motiveren voor de volgende edities. Hopelijk kan dit een eerste keer in 2023, op 4 en 5 maart.”

(ACR)