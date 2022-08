Hoogleedse jongedames kronen zich tot Europees kampioen katapultschieten

Europees kampioen worden in eigen regio. Een droom die maar voor weinigen is weggelegd. Toch slaagden zussen Taylor (16) en Gibsy (12) Pleysier daar zaterdag in. De Hoogleedse jongedames kroonden zich tot Europees kampioen katapultschieten bij de dames en de jeugd.

Katapultschietclub Gamekeeper Proshot Team Roeselare haalde afgelopen weekend het Europees kampioenschap katapultschieten naar de gebouwen van tennisclub Rista in Rumbeke. Daar stonden drie kooien opgesteld. De katapultclub huist normaal op wijk De Ruiter, maar daar is er te weinig ruimte om een dergelijk kampioenschap te organiseren.

Gezonde stress

Schutters van tien Europese landen zakten naar Rumbeke af om er drie dagen lang hun favoriete hobby te beoefenen. Op vrijdagavond was er een fungedeelte en op zondag vonden de landenkampioenschappen plaats, maar uitkijken was het vooral naar de individuele kampioenschappen op zaterdag. Terwijl de Europese titel bij de mannen naar een Spanjaard ging, was onze nationale hoop vooral gevestigd op zusjes Taylor en Gibsy Pleysier en hun mama Kelly. Ondanks haar jonge leeftijd, 16, behoort Taylor al enkele jaren tot de absolute top bij de dames. “Ik had stiekem ook gehoopt om voor eigen volk de Europese titel in de wacht te slepen. Eigenlijk bracht het kampioenschap in eigen regio minder druk met zich mee. Ik had vooral gezonde stress” Dat lukte uiteindelijk ook. Meer nog, mama Kelly mocht mee als derde het podium op.

Zus is Europees jeugdkampioen

Minder verwacht was de Europese titel van zus Gibsy. Zij kroonde zich tot de beste jeugdschutter van Europa. “Nadat papa en Taylor al enkele jaren de hobby beoefenden, vroeg mama me of we dat ook eens zouden proberen. Ik ben echt wel fier dat ik in de voetsporen van mijn zus kan treden.”

Met 128 deelnemers werd het Europees kampioenschap in Rumbeke een succes. De organisatoren blikken dan ook heel tevreden terug. “Het tornooi is vlot verlopen. We zijn heel tevreden. Er was veel belangstelling van de pers. Spijtig genoeg kregen we wel niet het gehoopte aantal toeschouwers over de vloer”, aldus Kelly Degryse, mama van Taylor en Gibsy.