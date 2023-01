Heren Apolloon Kortrijk Spurs staan voor cruciale matchen

In eerste nationale van het herenhandbal kruist Apolloon Kortrijk Spurs de degens met leider HC Eynatten-Raeren. Sven Ampe is er na lange tijd voor het eerst weer bij. Een hardnekkige enkelblessure strooide roet in het eten.

Na een winterstop van zes weken is De Lange Munte opnieuw het strijdtoneel van Apolloon Kortrijk Spurs. De ploeg van Luc Vercauteren krijgt met HC Eynatten-Raeren meteen een topper voorgeschoteld.

De laatste drie confrontaties voor de winterbreak tegen respectievelijk Hubo Handbal, Sasja HC en HBC Izegem werden verloren. “Vooral de wedstrijd tegen Izegem was pijnlijk”, vertelt Sven Ampe, die zelf geblesseerd moest toekijken.

“We waren goed gestart, maar plots gingen we helemaal de mist in. Het was niet om aan te zien. Maar we moeten vooruit kijken. Met nog drie speeldagen te gaan, moeten we nog één overwinning behalen om ons te verzekeren voor deelname aan de play-offs.”

Overbelasting

“De break zal de ploeg alvast veel deugd gedaan hebben. Onze kern is niet zo breed waardoor vermoeidheid de kop opstak. Dat was te merken in de laatste drie partijen.” Sven miste de laatste vijf wedstrijden.

“Een overbelasting aan de enkel, een kraakbeenletsel, was de oorzaak van mijn kwetsuur. Er is samen met de kinesist goed aan gewerkt om de spieren errond steviger te maken. Hopelijk is dit nu verleden tijd.”

Kraainem

“Tegen Eynatten staan we tegenover een moeilijke tegenstander die nog maar een keer verloor dit seizoen. In de heenronde (29-25) hadden we op hun veld kans op de zege. We spelen nu in ons eigen stadion, dus moeten we ze kunnen verslaan.”

“Volgende week krijgen we Kraainem, de zevende in de stand, op bezoek. Dat kan misschien wel een heel belangrijke confrontatie worden. Nu staan we vijfde maar ook Kraainem kan nog in de play-offs geraken. We maken het dan best af want een week later moeten we op bezoek bij Kreasa Houthalen. Dan wordt het een stuk moeilijker om onder druk te móéten winnen.”

Goede start

“Dat we nog zouden wegzakken, hadden we niet verwacht”, rondt de Kortrijkzaan af. “We waren de competitie goed begonnen met vijf op zes maar in de laatste weken lieten we het afweten.”

“Daardoor zijn we een beetje in dezelfde positie terechtgekomen als vorig jaar. In de play-offs is natuurlijk alles nog mogelijk”, aldus Sven Ampe, die normaal ook volgend seizoen nog actief is bij Apolloon Kortrijk Spurs.