Hans Omey (Atletiek Zuid West): “Ik moet nog sneller kunnen”

Tijdens de Vlierzele Sport indoormeeting vorig weekend verpulverde Hans Omey van Atletiek Zuid West het acht jaar oude Belgisch record op de 800 meter bij de +35. De 35-jarige Waregemnaar legde de vier baanrondes af in 1’55”32. Twee seconden sneller dan de vorige besttijd van Geoffrey Marrion (CABW), die toen 1’57”30 nodig had op 11 januari 2014 in Gent.

“Het moet geleden zijn van 2018 dat ik nog eens de spikes aantrok voor een indoorwedstrijd”, glundert Hans Omey. “Vorige week woensdag testte ik mijn nieuwe spikes voor het eerst. Om in te lopen, zeg maar. Zondag deed ik dit opnieuw tijdens de wedstrijd, met succes. Ik zakte af naar Gent om het clubrecord van 2’05 scherper te stellen, maar stiekem had ik ook naar het Belgisch record gekeken. Dit spookte voortdurend door mijn hoofd. Wist ik dat het mogelijk was? Ja. Ik had wel immers geen idee wat ik in mijn mars had momenteel.”

“Ik had het geluk dat ik als enige in mijn baan mocht starten, en zo gedrum vermeed. Ik kwam de eerste bocht goed door, kon me nestelen in vierde positie en liet tussentijden van ‘26, ‘55 en 1’25 noteren. Op het einde kon ik op een klein duwtje na, naar een chrono van 1’55”32 sprinten. Het gevoel achteraf was: ik moet nog sneller kunnen.

Na de wedstrijd had ik niet het gevoel dat ik leeg was

Geweigerd

Vroeger was ik na een race meer kapot dan deze wedstrijd. Ik moet nog dieper kunnen gaan. Nu had ik niet het gevoel dat ik leeg was.” De honger van Hans is nog niet gestild. “Op 30 januari staat het Vlaams Kampioenschap Alle Categorieën op het programma. Daar had ik voor ogen om een 1.500 meter te lopen. Dit werd echter geweigerd, waardoor ik genoodzaakt ben om terug een 800 meter af te haspelen. Het Nationaal record op die 1.500 meter staat op 3’55”57, eveneens van Geoffrey Marrion in 2014 in Boedapest.”

Masters

“Op 6 februari volgt het BK masters, waar ik het clubrecord (4’10) op de 1.500 meter wil scherper stellen. Dit moet een haalbare kaart zijn, ook op een BK waar er al eens tactisch gelopen wordt. Toch hoop ik, ook al zal ik waarschijnlijk alleen moeten lopen, de vier minutengrens te doorbreken. Na de titel bij de junioren, senioren wil ik deze nu graag bij de masters. Op 26 februari staat nog een 1.000 meter op bucket list. Ook daar moet de 2’36”15 van Bart Verschooren in 2014 een haalbare kaart zijn.” Omey won vorige maand de Kerstloop in Waregem en de Kerstcorrida in Deerlijk. (ELD)