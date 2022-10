Hannes Bonami en Ruben Vandevoorde op WK Ironman in Hawaï: “Kan leuk duel worden tussen ons”

Hannes Bonami (36) en Ruben Vandevoorde (41) nemen dit weekend deel aan het WK Ironman op Hawaï. De twee triatleten uit de streek zijn niet alleen goeie vrienden en ploegmaats, de ene wordt dan ook nog eens gecoacht door de andere. “Als we in de afsluitende marathon naast elkaar lopen, zullen we elkaar niets gunnen”, lachen ze in koor.

Hannes Bonami (36) werd geboren in Tielt, maar woont nu in het Oost-Vlaamse Landegem. Hij staat deeltijds in het onderwijs als leerkracht LO en is daarnaast zelfstandig coach van triatleten. Ruben Vandevoorde (41) is een geboren en getogen Pittemnaar, maar woont al tien jaar in Tielt. Beroepsmatig is hij actief als webontwikkelaar – zo creëerde hij onder meer Coachbox, een online platform waarmee trainers hun atleten kunnen begeleiden. Ook Vandevoorde coacht enkele triatleten, onder wie Bonami.

Hoe goed kennen jullie elkaar?

Bonami: “Ruben is mijn coach, maar we kennen elkaar al veel langer.”

Vandevoorde: “We waren al goeie vrienden. Die coaching is er pas later bijgekomen.”

Bonami: “We kennen elkaar van bij onze club, het Leie Triatlon Team Deinze. Ik sloot me in 2010 aan, Ruben twee jaar later.”

Jullie club is talrijk aanwezig op dit WK Ironman op Hawaï.

Vandevoorde: “We zijn met negen: Hannes, Bert Verbeke, Roel Desmet, Wouter Gryp, Kjell De Hertog, Tim Brydenbach, Niels Vandenbroele, Jolien Lewyllie en ikzelf. Alleen Wouter, die ook van Tielt is, en Niels zijn niet afgereisd. Dat zal dus speciaal zijn.”

Bonami: “In 2015, toen nog met Frederik Van Lierde, waren we met vijf. Dat was toch ook al zo slecht niet.”

Vandevoorde: “We zijn met 30 leden, dus één derde van de club heeft zich gekwalificeerd.”

Jullie hebben zich gekwalificeerd in respectievelijk Finland en Mallorca. Jullie hoeveelste Ironman wordt dit?

Bonami: “Voor mij de negende. Ik heb me intussen vier keer gekwalificeerd voor Hawaï. In 2015, 2017 en 2019 was ik er ook al bij.”

Vandevoorde: “Dit wordt mijn elfde Ironman. Ik startte met triatlon in 2007 en deed drie jaar later in Frankfurt mijn eerste volledige. Ik greep al een paar keer nipt naast Hawaï, maar vorig jaar is het me op Mallorca gelukt. Hawaï is ook de reden waarom ik met deze sport begonnen ben. Ik ben er al twee keer geweest, telkens als begeleider van Frederik Van Lierde. Dit wordt mijn eerste keer als atleet. Hawaï heeft iets magisch. Los van de kostprijs zou ik er elk jaar bij willen zijn op dat fantastische eiland.”

Bonami: “De moeilijkheid van de wedstrijd wordt volledig bepaald door de omstandigheden. Het parcours is zwaar, maar zeker niet extreem. Het warme, vochtige weer bepaalt veel, zo niet alles. Bij mijn eerste deelname dacht ik dat ik er niet goed tegen kon, maar het is trainbaar. En we hadden op dat vlak een goeie zomer. Ik zat de voorbije periode ook twee keer per week in de sauna.”

Vandevoorde: “Rutger Beke heeft mij ooit iets interessants verteld. Hij zei: ‘je moet vooral geloven dat je er goed tegen kan’. Ik ga zijn tip goed onthouden.”

Bonami: (knikt) “Hij heeft gelijk, hoor. Het mentale aspect speelt zeker een rol.”

Wat zijn jullie verwachtingen?

Bonami: “Ik zou graag mijn beste prestatie ooit op Hawaï leveren. Als ik de vorm van Finland in augustus heb, moet het mogelijk zijn om onder 9u20’ te duiken.”

Vandevoorde: “Ik kende een slecht voorjaar door corona en een stressfactuur in de voet, maar de jongste maanden vlot het beter. Ik wil een verstandige wedstrijd doen, me niet opblazen en zo progressief mogelijk presteren.”

Bonami: “Als ik mag dromen, zou een plaats bij de beste 100 algemeen geweldig zijn.”

Jullie begeleiden zelf enkele triatleten. Wat is de ideale voorbereiding op een loodzware triatlon als Hawaï?

Bonami: “Vooral een constante voorbereiding met veel volume. En de dag zelf verstandig zijn.”

Vandevoorde: “Hier kan ik wel een uur of twee over praten. Die consistentie is effectief heel belangrijk. In een langeafstandstriatlon speelt het aerobe gegeven de belangrijkste rol. En blessurevrij blijven. Liever aan 90 procent aan de start staan dan geblesseerd aan 110 procent.”

Bonami: “Ik heb drie atleten van mij aan de start. Dat is leuk voor die mensen en voor mezelf, want zo kunnen ze de dagen voor de wedstrijd nog vragen stellen.”

Vandevoorde: “Ik begeleid er vijf. Vier daarvan hebben zich dit jaar voor de Ironman van Hawaï gekwalificeerd. (knipoogt) Ik denk dat het vooral met Hannes Bonami een leuk duel kan worden.”

Bonami: (knikt veelzeggend) “Ruben is de betere zwemmer. Op de fiets zijn we evenwaardig…”

Vandevoorde: “… en het lopen zal afhangen van de dag.”

Bonami: (grijnst) “Maar als we naast elkaar lopen, zullen we het elkaar niet gunnen.”

Vandevoorde: “Sowieso zal er achteraf niets van blijven hangen tussen ons.”

Bonami: “Zo is dat.”