Handbalinstuif wil jongeren naar HBC Izegem lokken

Op zaterdag 10 september organiseert HBC Izegem zijn jaarlijkse handbalinstuif. Op deze dag kunnen kinderen kennis maken met de sport en club.

“De handbalinstuif richt zich op alle jongens en meisjes vanaf de derde kleuterklas (geboortejaar 2017) tot en met het vierde leerjaar (geboortejaar 2013). Wij hebben momenteel in totaal een 60-tal jongens en meisjes in die leeftijden”, vertelt David Nuyttens. “We verwachten uiteraard ook wat geïnteresseerden die van de handbalsport willen komen proeven en hopen zo op een 80-tal aanwezigen.”

Vrijblijvende kennismaking

“Wij tellen momenteel een 300-tal actieve leden en onze club groeit zowel naar ledenaantal als qua werking jaar na jaar. Zo starten we dit jaar met een nieuwe meisjesploeg M17 en hebben we vijf seniorenteams in competitie (drie herenteams en twee damesteams). Op die manier hebben we nu zowel voor meisjes als voor jongens teams vanaf de derde kleuterklas tot volwassenen.”

“Deze dag is bedoeld als een vrijblijvende kennismaking met de handbalsport en onze club op een speelse manier. Het is de bedoeling om zo onze sport en club te promoten en nieuwe leden aan te werven.”

Catering Urban Move

“Zondagmiddag 11 september organiseren wij een barbecue voor onze leden, sponsors en sympathisanten op Wallemote. De kampioenen van vorig jaar worden ook in de bloemetjes gezet. Op zondag 18 september voorziet Handbalclub Izegem ook de catering op de Urban move.” (RV)