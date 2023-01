‘Gouden Judogi’ voor Lendleedse judoka Robbe Demets

De 21-jarige Lendeledenaar Robbe Demets mag zich de beste judoka van de Belgische juniores noemen. Zaterdag won hij de allereerste Gouden Judogi in de categorie U18-U21. Een erkenning die te vergelijken is met de Gouden Schoen. “Uiteraard ben ik heel tevreden met deze award, die toch een bevestiging is van mijn goede voorbije seizoen”, zegt Robbe.

Het Gala van de Gouden Judogi (voor de Franstaligen ‘Judogi d’Or’) werd zaterdag 21 januari door Judo Belgium voor de allereerste keer georganiseerd in het Kasteel van Boulogne in het Henegouwse Steenput (Estaimpuis). Een initiatief waarbij Judo Vlaanderen en Judo Wallonie Bruxelles voor het eerst écht de handen in elkaar sloegen. “Niet tegen mekaar maar met elkaar, de enige manier om de judo terug op de rails te zetten”, zei judomonument Robert Van de Walle in zijn toespraak op de avond van de verkiezing. Er werden vier Gouden Judogi’s uitgereikt in vier categorieën: dames en heren U18-U21 en dames en heren seniors.

Doorbraak

Robbe Demets begon al op zijn zesde met judo bij Judoclub Cobra in Lendelede. Nu is hij aangesloten bij Judoclub Moorsele waar hij traint met Eddy Nollet. “Mijn carrière is pas echt begonnen als laatstejaars U18, de categorie waarin ik een zilveren medaille behaalde op het EYOF (European Youth Olympic Festival). Het voorbije seizoen won ik vier European Cup-medailles in Italië, Zwitserland Portugal en Frankrijk. Ik stond ook even op nummer 10 op de wereldranglijst van de juniores tot 66 kg. Daardoor haalde ik het van de andere genomineerden bij de U18-U21: Jarne Duyck uit Ingelmunster, een Antwerpenaar en een Waal.”

Hechte groep

Robbe zei na zijn verkiezing dat het voorbije goede seizoen hem bijzonder veel deugd deed. “Vooral na een mindere periode het jaar ervoor. Die goede prestaties kwamen er ook omdat we in Judo Vlaanderen een hechte groep judoka’s hebben die samen goed trainen en dan zijn de resultaten niet uit. Zeker een motivatie voor de toekomst. Sinds 1 januari ben ik nu senior en zou graag nog dit jaar met een medaille van een European Open terugkeren zodat ik daarna kan deelnemen aan een Grand Prix en Grand Slam.”

Aan ambities ontbreekt het de Lendeledenaar niet. Ook al moet hij daar heel hard voor werken. “Minstens vier keer per week ga ik trainen in Antwerpen en Brussel. Tussendoor is er dan thuis fysieke en looptraining. En ik studeer nog aan de HOGENT waar ik in mijn tweede jaar L.O en Bewegingsrecreatie zit. Via mijn topsportstatuut krijg ik wel vrijstelling van bepaalde lessen waardoor het gemakkelijker is om te gaan trainen.” (IB)