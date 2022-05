Goud voor Brugse roeier Tibo Vyvey in Belgrado

Tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe roeiseizoen in het Servische Belgrado heeft Tibo Vyvey (Koninklijke Roeivereniging Brugge) een zeer knappe prestatie neergezet in de lichte skiff. De roeier uit Sint-Andries, onder leiding van zijn Brugse coach Piet Graus, eindigde vrijdag in zijn reeks op de derde plaats in 7:41’86” en stootte hiermee meteen door naar de A-finale op zaterdag.

In die A-finale wou Tibo, Europees kampioen in skiff bij de U23, een gooi doen naar een podiumplaats. Na een goede start kon de Bruggeling zich meteen tussen de toppers nestelen. Tibo zat volledig in de concentratie en nam meteen na de 1000m de koppositie over. In een spannende laatste 500m kon Tibo zijn Sloveense tegenstander Hrvat Rako, vorig jaar nog goed voor winst in WRC 3, knap voorblijven. Hij finishte als eerste met meer dan drie seconden voorsprong in een tijd van 07:08’07”.

De Belgian Sharks zien er zoals bekend dit jaar wat anders uit, met het oog op een deelname van minstens één boot aan de Olympische Spelen in Parijs in 2024. In de M2x is er de Gentenaar Aaron Andries samen met de Bruggeling Tristan Vandenbussche (BTR). Zij roeiden zaterdag de halve finale en eindigden als vijfde zodat ze zondagmorgen de B-finale zullen roeien. Ook Niels Van Zandweghe van de Brugse Trimm- en Roeiclub kwam in actie met zijn nieuwe kompaan Marlon Colpaert (KRNS Oostende) in een lichte dubbeltwee. Zij noteerden halfweg hun race een derde plaats en stonden die niet meer af zodat zij zondagmiddag in Belgrado de A-finale roeien. (ACR)