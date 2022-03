Europees kampioene Oshin Derieuw bokst in Ingelmunster tegen Italiaanse Europese kampioene Silvia Bortot

Oshin Derieuw (34) bokst op zaterdag 30 april in de sporthal in Ingelmunster haar 15de profkamp voor de Intercontinentale IBO-titel bij de superlichtgewichten tegen de Italiaanse Silvia Bortot (37) en niet tegen de Duitse Nathalie Zemmerman. “Een nog betere tegenstander dan de Duitse”, zegt organisator Marnix Dujardin.

Oshin Derieuw bokst normaal bij de welters (65,5 kg) en de Duitse Zemmerman (61,5 kg) bij de lichtgewichten”, zegt organisator Marnix Dujardin. “Een gewicht van 63,5 kg halen om voor de intercontinentale IBO-titel bij superlichtgewichten te boksen, was voor Oshin haalbaar, maar Zemmerman liet nu weten dat ze alleen zou boksen als Oshin een gewicht van 62 kg zou halen en dat wilde de Kuurnse niet. Zemmerman haakte af. Toen ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe tegenstander en kon uiteindelijk een akkoord maken met de Italiaanse Europese kampioene Silvia Bortot. Eigenlijk een nog sterkere tegenstander voor Oshin. Borto bokste 9 kampen waarvan ze er 8 won (2 met ko) en een match nul bokste. Ze werd in januari 2019 met technisch ko Europees kampioene bij de superlichtgewichten en verdedigde in oktober van datzelfde jaar haar titel en won dan op punten.”

Gouden Handschoen

Oshin bokste 14 kampen, won ze allemaal waarvan 5 met ko. Ze werd in 2018 wereldkampioene WBF bij de super lichtgewichten en in 2021 Europees kampioene. In 2021 won ze ook de Gouden Handschoen als beste vrouwelijke bokser van dat jaar.

Oshin is in elk geval heel blij dat organisatoren Marnix en Wouter Dujardin haar de kans geven om in eigen streek voor die intercontinentale titel te boksen. “Het is de tweede keer (de eerste keer in Roeselare, red.) dat ik in onze provincie in de ring zal staan. En dan nog op een locatie tussen de plek waar ik geboren ben en de plek waar ik woon en werk. Ook de Izegemnaren kennen me ongetwijfeld want ik heb daar ook een tijdje gewoond en de Derieuw’s zijn daar goed bekend.”

Las Vegas

Nog voor Oshin met haar partner Charlotte op vakantie ging naar Mexico, kreeg ze een uitnodiging om in Las Vegas in Amerika te boksen. Maar ze had amper twee weken om zich voor te bereiden. “Dat was niet haalbaar. En misschien krijg ik nog een nieuwe kans nu ze daar mijn naam kennen. Mijn focus op de Olympische Spelen is dan weer verminderd. Ik wil nog vier jaar regelmatig mooie kampen boksen en hopelijk zit er daar een tussen voor een wereldtitel. Maar nu is het concentreren op mijn kamp in Ingelmunster.”

Andere profkampen

“Op 30 april staan er nog mooie kampen op de affiche”, zegt Marnix Dujardin. De Kosovaar Liridon Fazliu neemt het op tegen de Henegouwer Stephane Voda die in 8 kampen ongelsagen was. Thuisspeelster Amy Naert krijgt Delphine Mansini als tegenstander die 5 kampen bokste en ze alle 5 won. De andere profkampen zijn Brice Bula Galo vs Abdel Karim Saboundj en de 19-jarige Fransman Enzo Blanco vs Mehei Eurice.”

Tickets zijn te koop bij Marnix Dujardin op 0485 79 58 03, Wouter Dujardin (0486 71 38 11) en café Riva in de Gravinnestraat in Ingelmunster.