Emma Plasschaert leidt na vier wedstrijddagen van het WK in Houston

Op het WK in de ILCA 6-klasse, het vroegere Laser Radial, in Houston (USA) heeft Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) op de vierde wedstrijddag, meteen de eerste van drie finaledagen, de leiding overgenomen. Plasschaert heeft drie punten minder dan olympisch kampioene Rindom.

Op de eerste finaledag van het wereldkampioenschap zeilen in de ILCA 6-klasse boekte Emma Plasschaert een zesde, een 22ste en een zesde plaats. De 22ste plaats, haar slechtste resultaat op dit WK, geldt als aftrekreeks. Zo klimt Emma Plasschaert van de vierde plaats naar de koppositie. Emma Plasschaert heeft 34 punten.

De Deense Anne-Marie Rindom, olympisch kampioene in Tokio, is tweede gerangschikt met drie punten meer. Daarna volgen de Poolse Wiktoria Golebiowska (38) en de Nederlandse Marit Bouwmeester (40).

Onstabiele wind

“Al enkele dagen zorgt onweer ten zuiden van Houston voor onstabiele wind. Steeds moeten we wachten of de zeebries al dan niet voldoende sterk doorkomt. Hierdoor zijn er heel tricky omstandigheden: veel wachten, veel herstarten…”, reageert Emma Plasschaert na de vierde van de zes WK-dagen. “We gaan naar een kampioenschap met hoge scores voor iedereen. De winnaar zal de zeilster zijn die het meest consistent vaart en de kalmte kan bewaren Met deze wind weet je nooit wanneer de wedstrijd start maar je moet mentaal klaar blijven. Wie de minste steekjes laat vallen, wordt wereldkampioene!”

Nog twee dagen

Dit wereldkampioenschap heeft nog twee dagen. De vijfde dag kent drie reeksen, zondag volgen de twee laatste reeksen. Niets is op dit WK al beslist want de puntenverschillen tussen de toppers zijn miniem.

(PR)