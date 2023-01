Deze West-Vlamingen gaan voor de titel op BK biljarten in Blankenberge

Na een onderbreking omwille van COVID-19, vormt het Blankenbergse casinogebouw opnieuw het strijdtoneel voor het BK Biljart Multidisciplines van de Koninklijke Belgische Biljartbond (KBBB). En dit vanaf zondag 8 januari tot en met zondag 15 januari 2023.

Peter Debaes (KBC DOS Roeselare) is één van onze provinciegenoten. Hij neemt deel in het bandstoten. In de discipline 5 Kegels werd hij in 2020 voor de vierde keer nationaal kampioen en hij neemt het dit keer op tegen vijf anderen. Onder hen ook Ismaele Trentino (ABC Binche) zijn tegenstander van in de finale toen.

Verder is er vrij Spel, kader 47/2, 47/1 en 71/2 en artistiek biljarten of kunststoten. Zij het zonder provinciegenoten. De meeste aandacht in Blankenberge gaat een ganse week naar het driebanden waar de spelers in de eerste ronde onderverdeeld zijn in acht poules van vier. In groep A is er de West-Vlaamse deelname van Henk Blauwblomme (Kon. Brugse BC). In groep B komt Bart Leys uit Roeselare voor. Hij is tevens lid van de Brugse BC. In groep D spelen Philippe Vandendriessche (K. Kortrijkse BC) en Koen Saver (Brugse BC). Die laatste maakt in het driebanden op het nationaal kampioenschap zijn debuut. Martin Ravestyn (K. Kortrijkse BC) opent het tornooi in groep F. Zijn clubgenoot Ronny Brandts doet dat in groep G. In het driebanden is er tevens een kampioenschap voor dames en heren U25 voorzien.

Henk Blauwblomme (52) speelt na Kortrijk en Roeselare reeds acht, negen jaar in ploeg voor het Brugse Zeevisgroothandel Andre in eerste afdeling. Hij maakt zich net als de andere provinciegenoten op voor het BK. “Ik vermoed dat dit mijn twintigste deelname wordt”, vertelt de Waregemnaar die in zijn woonplaats kok is in het VTI. Het hoogste wat Blauwblomme behaalde op een BK driebanden was de kwartfinale. “In mijn poule zit ik nu met Peter Ceulemans. Ik verwacht dat hij alle drie zijn wedstrijden zal winnen. Het gaat dan nog tussen Peter Celen, de Luikenaar Paul Wallerand en mezelf. Uiteraard moet ik rekening houden met de vorm van de dag, maar normaal gezien maak ik een kans om door te gaan.”

Blauwblomme heeft de nodige ervaring en trekt met vertrouwen naar Blankenberge. “Ik ben redelijk stressbestendig. Ik geef mij niet rap gewonnen, zelfs al sta ik met een grote achterstand”, vertelt hij. “Ze hebben met mij nooit gedaan. Ik blijf er tot het laatste punt voor gaan.” In de voorbije vijf edities van het BK driebanden ging de titel drie keer naar Frédéric Caudron en een keer naar Eddy Merckx en Eddy Leppens. (ACR)