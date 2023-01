Darter Stefaan Henderyck grijpt naast PDC-tourkaart

Stefaan Henderyck heeft voor het tweede jaar op rij deelgenomen aan de EU Q School Darts. Net als vorig jaar strandde hij in de finale fase. ‘Friete’ – zoals zijn bijnaam luidt – hoopt volgend jaar een tourkaart te bemachtigen.

Stefaan Henderyck (49) woont in Adinkerke. Hij is samen met Gwenny Verhelst (44), die café ’t Veld uitbaat. Ze wonen op enkele honderden meters van het café. Stefaan gooide al op zijn zevende de eerste pijlen. “Ik ben afkomstig uit Oostende en daar hadden mijn ouders een café met biljarttafel en vogelpikbord. Sinds een drietal jaar gooi ik op mijn huidig niveau en neem ik vaak deel aan internationale wedstrijden. Het was mijn tweede deelname aan de Q School.”

De PDC Qualifying School is opgesplitst in een Britse en Europese tak. Elke school telde twee fases. Stefaan stootte door naar de tweede en finale fase van de Europese tak, in het Duitse Kalkar. Wie de finale fase overleeft, krijgt een tourkaart in het PDC-circuit. Meer dan 850 darters streden voor 27 tourkaarten. Uiteindelijk strandde Stefaan op de 51ste plaats.

“Het bereiken van de finale fase was een evenaring van mijn prestatie van vorig jaar. Ik mag zeker niet klagen van mijn gemiddeldes, die vaak tussen 80 en 90 lagen. En ik heb twee spelers geklopt die finaal wel een tourkaart haalden. Als ik zulke spelers kan kloppen, dan moet ik ook ooit zo’n tourkaart kunnen pakken. Maar een stunt is vaak niet voldoende, de dubbels moeten ook in de daaropvolgende match vallen.”

Stefaan blijft gemotiveerd en dit weekend is er al een nieuwe afspraak. “Dan neem ik deel aan de Challenger Tour in het Engelse Milton Keynes. En volgende maand trek ik naar een wedstrijd in het Duitse Heidenheim. Met een aantal streekgenoten – Steven Strobbe, Bryan Verhelst, Jeroen Caron en John Desreumaux – vormen we een hechte vriendengroep. Ook met de andere Belgen kom ik goed overeen, zoals de broers Kim en Ronny Huybrechts, en ook Dancing Dimi ken ik persoonlijk. Dat is wel fijn, want het is een zware sport – waar trouwens veel geld en tijd in kruipt; alle steun van sponsors is welkom.”

Nachtwerk

Vanwaar die bijnaam Friete? “Ik zei vroeger dat ik geen friete kon gooien, maar dat was dus wél het geval”, lacht hij. “Ik gooi met mijn eigen, exclusieve pijlen. Ik heb een mix van de pijlen van Gary Anderson en James Wade laten maken. Ik gooi ongeveer elke dag een uur. Anders kan je niet mee op internationaal niveau. Daarnaast werk ik nog ’s nachts in de Oostendse vismijn. Ik kan me dus goed bezighouden.” (API)