Brugse schaatsers goed voor het podium op BK shorttrack

Het Belgisch kampioenschap shorttrack kwam een week na het WK in Seoul, met de deelname van Stijn en Hanne Desmet als topfavorieten. Broer en zus waren beiden goed voor de nationale titel bij de senioren. Er waren ook Brugse shorttrackers aanwezig, vooral van BSC. Negen leden van deze club hadden zich ingeschreven voor de individuele nummers.

Het BK had plaats in de Sportoase Groot Schijn, de thuisbasis van shorttrackclub IDA in Deurne. Zaterdag stond vooral in het teken van de jongere leeftijdscategorieën, terwijl op zondag de focus lag op de U18 en de senioren. Het was vooral op de tweede dag dat de Brugse schaatsers zich lieten opmerken.

Het BK opende op zondag overigens met de aflossingswedstrijden voor de U18 en senioren. De BSC-damesploeg, met Alexandra Danneel, Margot Gevaert, Nienke de Jong en An Mommaerts werd tweede achter de ploeg van IDA. Vervolgens werden de individuele afstanden (1.500 m, 500 m en 1.000 m) verder afgewerkt met de finales.

Alexandra Danneel greep bij de senioren vrouwen iedere keer de zilveren medaille na Hanne Desmet. Rino Vanhooren eindigde in het algemeen klassement bij de senioren heren als derde, met een vierde plaats en twee keer zilver. Die tweede plaats kwam er op de 500 meter na Adriaan Dewaghtere (STKG) en op de 1000 meter na Stijn Desmet.

Nog uit Brugge, uit Assebroek, waren de broers Warre en Fré Van Damme vertegenwoordigd. Beiden komen uit voor het Gentse STKG. Fré was goed voor zilver algemeen na Warre Noiron (IDA) bij de U18. Warre Van Damme moest zich bij de senioren tevreden stellen met een vijfde stek.

Voor de leden van BSC in competitie volgt nu nog het Vlaams kampioenschap op 2 april in Hasselt en een week later als seizoenafsluiter het paastornooi in Gent. (ACR)