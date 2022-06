Brugse gymnasten bezorgen ons land goud op het EK dubbele minitrampoline

In het Italiaanse Rimini heeft tot en met zondag 5 juni het 28ste Europees kampioenschap Tumbling, Trampoline en Dubbele Minitrampoline plaats. Ons land veroverde reeds een bronzen en een zilveren medaille in de teamfinales en nu is daar nog een gouden medaille aan toegevoegd.

Brent Deklerck en Khassim Touré, beiden lid van de Koninklijke Turnkring Rust Roest Brugge, plaatsten zich samen met Witse Mols (CSA Kempen) de voorbije week voor de teamfinale bij de juniores op de dubbele minitrampoline. Die jongens werden opnieuw naar voor gebracht tijdens de finale.

Ze brachten elk één doorgang en klommen helemaal naar de top van het klassement. Het goud was voor ons land, voor Duitsland en Portugal. Brent Deklerck komt zondag nog in actie in individuele finales

Seniores

Zaterdag kwamen ook de seniores gymnasten in actie op de trampoline in synchroon. Bij de vrouwen sprongen Belgisch kampioene individueel Merel Wirtgen (Lenig & Vlug Beveren-Leie) en Augustus Davis (Lenig & Vlug Beveren-Leie) als paar. Helaas verliep de competitie niet zoals gehoopt en konden beide reeksen niet uitgesprongen worden.

Bij de mannen was het uitkijken naar (BEL 2) Joris Geens (Lenig & Vlug Beveren-Leie) en Belgisch kampioen individueel Darwin Billiet (Lenig & Vlug Beveren-Leie). Zij sprongen twee goede reeksen waarvan die van 48.570 punten meetelde in het klassement.

Helaas net niet genoeg voor een plaats in de finale. Bij (BEL 1) Simon Debacker (Lenig & Vlug Beveren-Leie) en Florian Vandenberghe (Go4Gym) ging het minder en konden beide reeksen niet afgewerkt worden. (ACR)