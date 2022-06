Brent Deklerck is goed voor zilver op het EK DM Trampoline

Op het Europees kampioenschap Tumbling, Trampoline en Dubbele Mini Trampoline in het Italiaanse Rimini kwam de 15-jarige Brent Deklerck van de Koninklijke Turnkring Rust Roest Brugge zondag bij de juniores tweemaal na elkaar in actie tijdens een finale.

Eerst op de dubbele minitrampoline, daarna op de trampoline. In de eerste discipline was hij goed voor een zilveren medaille na de Spanjaard Nuno Villafane. De Bruggeling landde echter helaas net buiten de zone wat hem punten kostte en wellicht ook het goud. Brent doet met die prestatie wel even goed als vorig jaar in het Russische Sochi. Daar werd hij tevens vice-Europees kampioen, zij het nu met een veel betere score. Een mooie beloning voor zijn jarenlange en harde turnwerk, onder leiding van onder andere Lynn Patrouille.

Vierde plaats op de trampoline

Voor het trampolinespringen trekt Brent naar WIK Oostende, waar hij wordt begeleid door Annick Deweert. Ook voor die discipline kon Brent zich plaatsen voor de finale, al kwam die in Rimini – waar geen Russen en Wit-Russen aan het EK deelnemen -zonder opwarming meteen na de finale van de dubbele mini trampoline. De Bruggeling heeft veel snelheid, een explosieve kracht en springt hoog aan een hoge moeilijkheid. Hij werkt met zijn coaches steeds naar de moeilijkste, maar ook de veiligste sprong. En mentaal kan hij de druk aan. Dat liet hij ook zien op de trampoline waar hij in een finale met acht uiteindelijk als vierde eindigde, na de Spanjaard Mario Herreros, de Brit Will Sheridan en Europees kampioen Magsud Mahsudov uit Azerbeidzjan. De prestatie van Brent is de beste ooit als een Belg bij de junioren op de trampoline. Brent behaalde eerder op het EK met het Belgische team een gouden medaille in Dubbele Minitrampoline. Zijn volgende groot tornooi dit jaar wordt de World Age Group Competition of WAGC, van 23 tot en met 26 november in Sofia. Daar was hij vorig jaar op de dubbele minitrampoline goed voor een gouden medaille. (ACR)