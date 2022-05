BK Boccia is succes voor organiserende club uit Gits

Na het Belgisch kampioenschap boccia individueel bundelden de bocciaspelers op zaterdag 14 mei hun krachten voor het BK Team & Pair. Gidos uit Gits organiseerde het BK en wou er duidelijk scoren. Met vier teams in evenveel categorieën leverden ze bij Gidos de meeste ploegen of duo’s af.

Nog geen maand na het Belgisch kampioenschap individueel wachtte er al een nieuwe grote afspraak voor de bocciaclubs. Lander Defrancq (20 jaar), BC 5- speler, werd Belgisch Kampioen in zijn categorie in pair, samen met Jason Laheye en Matthias Despiegelaere. Ik vroeg een reactie na de winnende match.

“We wilden zo goed mogelijk spelen, voor onszelf en voor de club”, reageert Lander Defrancq. “Ik speel nu zo’n zeven jaar boccia en ben gestart doordat iemand me vroeg om eens mee te doen. Ik ben een competitiebeest en vond het meteen leuk.”

“Boccia is een balsport voor mensen met een beperking en het is een paralympische sport. Je kunt het vergelijken met petanque maar dan indoor.”

Mentaal zwaar

“Ik heb nog altijd gezonde stress voor ieder tornooi want het is vooral mentaal zwaar. Iedere worp kan de spelsituatie veranderen dus is het belangrijk om de focus niet te verliezen”, aldus Lander Defrancq uit Hooglede en lid van Gidos.

Clubs stellen duo’s of teams van drie samen volgens categorie, afhankelijk van het aantal spelers per team heeft een speler elk twee of drie ballen. Lander Defrancq vatte het BK aan met een nieuw samengesteld team, samen met Matthias Despiegelaere en Jason Laheye verdedigde hij de kleuren van Gidos. Voor Lander is een tornooi in team toch een andere beleving.

“Op zo’n tornooi ben ik iets rustiger, je hebt niet alles zelf in de hand. De communicatie tussen ons drie was een belangrijke factor om te winnen. Mijn BK individueel was niet super maar zeker ook niet slecht. Maar op een teamwedstrijd ben je afhankelijk van je teamgenoten.”

Geen hoge verwachtingen

“Onze ambities lagen niet heel hoog dus zijn we uiteraard heel blij dat we Belgisch Kampioen zijn in onze categorie. We wilden zoveel mogelijk winnen voor onze club Gidos, die het Belgisch kampioenschap organiseert”, aldus Lander Defrancq.

Gidos mocht trouwens nog een ander team tot Belgisch Kampioen kronen in hun categorie: ook het team in de categorie BC1/2 won het BK.

De G-sportclub uit Gits biedt een recreatief en een competitief aanbod voor personen met een beperking aan. Naast boccia kan je bij de sportclub uit Gits terecht voor E-hockey, H-hockey, tafeltennis, voetbal, zwemmen en dansen. De club is onderdeel van Dominiek Savio. (EVG)

Info: https://www.parantee-psylos.be/sportclubs/gidos.