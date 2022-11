Benoit Deceuninck debuteert in Poperinge: “Ik wil verrassend uit de hoek komen”

Benoit Deceuninck staat zaterdag in de ring tijdens het boksgala in Poperinge. Voor de 21-jarige Ieperling wordt het zijn vuurdoop voor eigen volk.

Op zaterdag 3 december wordt zaal Maeke Blyde omgetoverd tot een echte bokshal. Er zijn twee profkampen, 14 amateurkampen en twee demo’s. Benoit Deceuninck (21) zal zich voor het eerst mogen meten voor eigen volk.

“Ik ben zelf van Ieper, maar mijn vriendin Justine Desomer is een Poperingse. We zijn samen beginnen boksen en bovendien kende ik voorzitter Harley Techel al van voor ik aangesloten was”, vertelt Benoit. “Vroeger deed ik onder meer aan badminton en paardrijden. Nu deel ik dus dezelfde passie met Justine. Zij kiest enkel voor trainingen, ik wil me nu meer specialiseren in wedstrijden. Eerder dit jaar kon ik al even proeven van een recreantentornooi in Mechelen.”

70 kilogram

Zaterdag volgt een nieuwe test, dit keer voor eigen volk. Bij het ter perse gaan was Benoits tegenstander nog niet bekend. “Zaterdag zal het nog iets anders zijn dan het recreantentornooi. Een kamp voor eigen volk gesteund door vrienden en familie. Het zal zaak zijn om de stress de baas te kunnen, maar ik ben er klaar voor. Hopelijk rendeert het harde werk. Ik zit in de gewichtsklasse tot 70 kilogram. Mijn sterke punten? Ik ga steeds voluit en ik kan verrassend uit de hoek komen. Er kan nog gewerkt worden aan mijn beweeglijkheid, maar daar train ik keihard voor.”

“Ik voel me thuis in deze familiale club”

In aanloop naar zaterdag heeft hij nog drie trainingen afgewerkt in de Poperingse sporthal. “Ik voel me echt thuis in deze club. Het familiale karakter spreekt me enorm aan. Ik kijk op naar Harley en Giovanni Techel, zij hebben het ver geschopt. Of ik ooit in hun voetsporen kan traden? Dat zou fijn zijn maar we zien wel hoe het loopt”, aldus Benoit, die werkzaam is bij Louwagie in Kemmel, een bedrijf gespecialiseerd in sanitair en verwarming.

Na zaterdag wil Benoit zich dan focussen op nieuwe doelen. “Wellicht neem ik nog deel aan het Gentse Boksgala. Na zaterdag wil ik me daarop toespitsen. Verder wil ik me tonen op de kampioenschappen.”

(API/foto EF)