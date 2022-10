Atlete Bieke Trenson (34): “Hawaï was een droom en nu komt die uit”

18 september 2021: een eerste plaats op het BK triatlon op de volledige afstand in Lac de l’Eau-d’Heure in België in 10u.20’40”. 23 oktober 2021: een vijfde plaats in de Ironman Cascais in Portugal in 10u.22’30”. 7 mei 2022: een zevende plaats in de categorie F30-34 op het WK Ironman in St-George in de Verenigde Staten in 10u.44’48”. 11 juli 2022: een tweede plaats in de categorie F30-34 in de Ironman Thun in Zwitserland in 10u.13’02”. 6 oktober 2022: deelname aan het WK Ironman op Hawaï.

Zie hier het indrukwekkende lijstje wedstrijden van Bieke Trenson (34): vijf volledige triatlons – 3,8km zwemmen, 180km fietsen en 42,195km lopen – in dertien maanden tijd. Zot zijn doet geen zeer, luidt een oude wijsheid. De Knokse arts in de fysische geneeskunde en revalidatie in de Izegemse Sint-Jozefskliniek kan erover meepraten.

“Het BK en Cascais waren door corona uitgesteld van 2020 naar 2021. In Cascais kon ik me kwalificeren voor het naar 2022 uitgestelde WK Ironman van 2021 in St-George, dat als WK-locatie voor één keer Hawaï verving. En deze zomer moest ik ook een Ironman afwerken, die van Thun, om me te kwalificeren voor het WK Ironman van 2022 op Hawaï. Ik had daar een heel groot doel van gemaakt: twee WK’s in één jaar tijd, dat is iets uitzonderlijks. Daar wilde ik dus bij zijn, want meer dan waarschijnlijk zal dit nooit meer gebeuren.”

Nu wacht nog dat ander WK, de mythische Ironman van Hawaï. Op 27 september reisde Trenson naar Kona af. “Op basis van mijn gevoel nu zal het geen slechte wedstrijd worden, eerder iets in de lijn van Thun. Maar mentaal kan ik hard doorbijten. Ik verwacht dat de zwaarste passages zoals Energy Lab in mijn voordeel zullen spelen. Ik ben iemand die zich heel goed over die mentale grens heen kan zetten. In St-George ben ik als zevende in mijn leeftijdscategorie gefinisht. Ik verwacht dat het deelnemersveld in Hawaï een stuk sterker zal zijn. Met een plaats bij de beste twintig zal ik tevreden zijn.”

Geen zittend gat

Wat na Hawaï, vragen we ons af. Een welverdiende rustperiode na jaren van hard labeur? Trenson moet eens hard lachen. “Dat wordt moeilijk, want ik heb geen zittend gat. Dat wordt dus niet simpel. (grijnst) Deze winter wil ik mijn focus meer op krachttraining leggen om te voorkomen dat ik in de toekomst nog blessures oploop. Na Thun heb ik vijf weken niet kunnen lopen door een afgescheurde spier in mijn rechteronderbeen. Waarschijnlijk lag het aan de opeenstapeling van inspanningen.”

“In 2023 zou ik graag de volledige afstand laten voor wat het is en me meer op de Belgische triatlons focussen. De halve afstand draagt mijn voorkeur uit en in de Ironman 70.3 van Venetië wil ik me kwalificeren voor het WK Ironman 70.3 in het Finse Lahti. En natuurlijk wil ik in september ook goed voor de dag komen in de eerste editie van de Ironman 70.3 in mijn eigen Knokke-Heist. Dat zal ongetwijfeld heel speciaal aanvoelen.”