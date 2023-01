Ambroos Rassalle wint kersttornooi van TTC De Kikker uit Watou

Tafeltennisclub De Kikker uit Watou organiseerde naar jaarlijkse traditie een kersttornooi onder zijn leden.

Na een selectieronde werd de groep opgesplitst in twee reeksen. In de A-reeks won Ambroos Rassalle van zijn buurman Joël Deschrevel na een een uiterst spannende finale (3-2). Het goud in de B-reeks ging naar Luc Lignel, die redelijk vlot (3-0) zijn schoonzoon Sander D’hondt naar een tweede plaats verwees.

Op de foto zien we achteraan v.l.n.r. Thibaut Deschrevel, Koen Busschaert, Luïgi Six, Nico Sticker, Kristof Vandenberghe, Pascal Ruckebusch, Wim Hahn en voorzitter-lokaaluitbater Rik Bonduelle. Vooraan v.l.n.r.: Franky Lemaire, Johan Vandenberghe, Patrick Masson, Joël Deschrevel, Ambroos Rassalle, Antoon Parret, Luc Lignel, Sander D’hondt en Luk Durnez.