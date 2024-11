Zes laadpunten voor elektrische wagens in Wervik op nog geen 200 meter

Bizarre situatie in de Ooststraat in Wervik. Over een afstand van nog geen 200 meter staan er maar liefst zes laadpunten voor elektrische auto’s. Vier zijn privé en een initiatief van aannemer Catteeu, die de verkaveling in de Eendrachtstraat realiseerde. De twee andere bevinden zich op het openbaar domein in het eerste deel van de Ooststraat die werd heraangelegd.

“Die situatie wordt door de bewoners als problematisch ervaren”, aldus Steve Dejan (Team 2030) op de gemeenteraad. “Net zoals in de Vredestraat is er in de Ooststraat sprake van een aanzienlijke parkeerdruk. Dit zorgt voor heel wat frustratie bij de bewoners die vaak moeite hebben om een parkeerplaats in hun eigen straat te vinden. De twee parkeerplaatsen gereserveerd voor elektrische voertuigen zijn op zijn minst opvallend. Dit lijkt immers overbodig, aangezien er verderop al vier laadpunten aanwezig zijn.”

“Bovendien is het mijn indruk, en die van meerdere bewoners, dat er weinig bewoners met een elektrisch voertuig zijn in de Ooststraat. Het komt dan ook zelden voor dat deze laadpalen benut worden door buurtbewoners. Dit roept bij ons de vraag op of het werkelijk nodig is om nog twee bijkomende parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen in te richten. Dit beleid komt de parkeerdruk in de Ooststraat niet ten goede en lijkt eerder onnodig.”

Schepencollege

Steve Dejan vroeg of het schepencollege bereid is om de noodzaak van de twee nieuwe elektrische parkeerplaatsen te herbekijken en of men kan overwegen om deze laadpaal te verplaatsen naar een locatie waar er meer behoefte is aan dergelijke voorzieningen. “Op 20 januari vorig jaar is een aanvraag ingediend voor de plaatsing van een laadpaal in de Ooststraat”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V).

“Iedereen kan dat online doen. Die aanvraag keurden we goed. Op dat moment was er nog geen sprake van laadpalen verderop.” “Nu de verkavelaar er ook liet plaatsen, kunnen we de vergunning in de Oostraat niet intrekken”, vult schepen Bercy Slegers (CD&V) aan. “We hebben daartoe geen machtiging. We hebben het bekeken en gevraagd. De openbare laadpalen krijgen we moeilijk weg. Total Energy heeft een concessie van Vlaanderen.”