Woensdag en donderdag extra treinen naar en van de kust

Door het mooie weer verwacht NMBS dat er woensdag en donderdag weer massaal veel dagjestoeristen richting de Belgische kust zullen trekken. Om de drukte toch een beetje te kunnen spreiden worden er ‘s ochtends én ‘s avonds vier extra treinen ingezet op beide dagen. Het gaat over de lijnen Brussel-Zuid – Oostende, Leuven – Oostende, Leuven – Blankenberge en Hasselt – Blankenberge.

“Deze maatregel zetten we eigenlijk bijna standaard in wanneer voorspeld wordt dat de temperatuur richting de 30 graden zal gaan. Intussen weten we dat we op zo’n dagen die extra capaciteit echt kunnen gebruiken. Dit weekend geven ze terug frisser weer uit, extra treinen zullen dan normaal gezien niet nodig zijn. Sowieso is er al heel de vakantie een versterkt zomeraanbod, dit weekend zou dat voldoende moeten zijn”, aldus Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS.