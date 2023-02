Werken Rekkemsestraat in Marke worden in vier fasen uitgevoerd en starten deze zomer

Donderdagavond werden op een ‘werfcafé’ in het Experience Center Vandewiele in Marke de plannen voorgesteld aan de handelaars en bewoners van de Rekkemsestraat. “De werken starten pas in augustus, maar we hebben ervoor gekozen nu al een overlegmoment in te plannen om feedback te krijgen van de buurtbewoners. Mochten er opmerkingen zijn bij de voorgestelde plannen of er worden problemen gedetecteerd dan kunnen we op tijd ingrijpen en zaken aanpassen”, vertelt Axel Weydts, schepen van Openbare Werken.

De Rekkemsestraat in Marke krijgt een gedeeltelijke heraanleg om de straat verkeersveiliger en groener te maken. De betonstroken aan beide zijden van de weg worden weggewerkt en maken plaats voor fietssuggestiestroken waarbij ook de verzakte riooldeksels aangepakt worden. De klinkers die zorgen voor geluids- en trillingsoverlast aan de kruispunten verdwijnen en er wordt een asverschuiving gerealiseerd om de verkeersveiligheid te verhogen. Er komen dertien groenzones met nieuwe bomen en fietsenstallingen voor 32 fietsen. Er komen twee parkeerplaatsen bij en het parkeren zal beter georganiseerd worden via het aanbrengen van parkeerstroken.

“De Rekkemsestraat is toe aan een grondige onderhoudsbeurt, maar kon nog niet eerder worden uitgevoerd omdat dit niet te combineren was met de heraanleg van de N43 tussen Marke en Aalbeke. We willen de hinder voor de ondernemers en bewoners zo goed als mogelijk beperken en zullen gefaseerd te werk gaan met extra aandacht voor de bereikbaarheid van de handelszaken”, zegt Heidi Debels, coördinator van Minder Hinder. Tijdens het werfcafé werden reeds twee zaken aangekaart. De bewoners voorzien nu al problemen in de Kloosterstraat en zien een opportuniteit om met de start van de werken in fase twee de schoolgaande jeugd vanaf dan een andere ingang te laten nemen, weg van de drukke straat.

Vier fasen

De werken starten 7 augustus en zullen in vier fasen uitgevoerd worden. Eerst wordt de centrale zone tussen bakkerij Santy en de Carrefour aangepakt, na drie weken is de zone tussen de Keiweg en bakkerij Santy aan de beurt. Fase drie start eind september en omvat de zone tussen de Carrefour en het uitvaartcentrum. Tot slot – medio oktober – worden werken uitgevoerd in de zone tussen het uitvaartcentrum en de rotonde.

Het verkeer zal hoofdzakelijk omgeleid worden via de Baliestraat. De totale duurtijd van de werken wordt geschat op vijftien weken met als einddatum medio november. “Om de zaken in de hand te houden en ervoor te zorgen dat de werken niet uitlopen, zullen we werken met een beloningssysteem voor de aannemer. Als ze erin slagen om dagen ervan af te pitsen dan krijgen ze van ons een bonus. Dat is dus niet alleen interessant voor hen, maar ook voor jullie”, zegt Heidi.

Communicatie

Leen Decruynaere (45) van Santy Brood en Kaas is positief over de voorgestelde plannen. “Ik zit ook in de ondernemingsvereniging van Marke. In het verleden is er een tekort geweest aan communicatie bij de werken op de Pottelberg en de brug van Bissegem, dus we zijn blij dat we nu tijdig betrokken worden en de kans krijgen om onze opmerkingen te geven. Het voorstel lijkt me oké, door de opdeling in fases is de hinder ook beperkter in tijd dan wanneer ze alles in één keer zouden willen doen. Ik ben opgelucht dat er geen parkeerplaatsen verdwijnen. Daarnaast lijkt de asverschuiving me ook een goede zaak zodat mensen minder snel zullen rijden, ze durven hier soms voorbij vlammen.”