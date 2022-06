Werken Nijverheidsstraat Ingelmunster gaan begin juli al van start

In het najaar starten de grote werkzaamheden die ongeveer een jaar in beslag zullen nemen in de Nijverheidsstraat. De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen starten al begin juli.

De Nijverheidsstraat krijgt een gescheiden rioleringsstelsel. Daardoor komt het afvalwater voortaan terecht in de collector van Aquafin en het hemelwater in de Mandel. Daarnaast krijgt de straat eveneens een nieuw wegdek en vernieuwde voetpaden. De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen (bijv. Proximus, Telenet, de Watergroep, enz.) starten begin juli in een deel van de Oostrozebekestraat en tussen de Oostrozebekestraat en de Mandel. Deze zullen weinig verkeershinder veroorzaken. Er komt wel een tijdelijk parkeerverbod. In het najaar starten de grote werkzaamheden, die ongeveer een jaar in beslag zullen nemen.

Verschillende fases

De werken gebeuren in verschillende fasen en starten ter hoogte van de Mandel. “Rioleringswerken beginnen altijd op het laagste punt. In dit geval is dat de Mandel. Van daaruit gaan de werkzaamheden verder richting kanaal en Oostrozebekestraat”, verduidelijkt Jan Rosseel, schepen van Openbare Werken. Om ervoor te zorgen dat bewoners hun woning kunnen bereiken, komt er een extra ontsluiting via de Trakelweg. Daarvoor krijgt het braakliggend terrein op het einde van de Nijverheidsstraat een opknapbeurt. De werkzaamheden zullen ook hinder veroorzaken ter hoogte van de Molenhoek, Mandelstraat en de Oostrozebekestraat. “De werken aan het kruispunt met de Molenhoek en Mandelstraat zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden zodat bewoners daar zo weinig mogelijk hinder ondervinden”, vervolgt de schepen. “Bij de werkzaamheden aan het kruispunt met de Oostrozebekestraat voorzien we een omleiding via de Gentstraat.”

Informatievergadering gepland

De aanbesteding start binnenkort. “Zodra de aannemer bekend is, organiseren we een infovergadering voor de buurt. We willen goede afspraken maken met de aannemer, zodat hij buurtbewoners op tijd inlicht als er directe hinder is. Het gemeentebestuur wil deze communicatie ondersteunen met sms’en.” Na de werkzaamheden zal de Nijverheidsstraat er aangenamer uitzien, met nieuwe voetpaden, groene bermen en nieuwe bomen. Daarnaast blijft ook de verbinding met de Trakelweg bestaan. “De doorgang die we voorzien voor buurtbewoners via de Trakelweg blijft na de werkzaamheden bestaan. Zo creëren we een extra nieuwe wandel- en fietsverbinding voor de trage weggebruiker”, besluit Jan.